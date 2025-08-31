Παιχνιδιάρης θαλάσσιος λέων βρήκε την τέλεια ευκαιρία για παιχνίδι στο Γουότερμανς Μπέι της Αυστραλίας τον περασμένο Ιούλιο.

Ενθουσιώδης, πλησίασε νεαρές σέρφερς και τις συνόδευσε πηδώντας στα κύματα. Μάλιστα, φάνηκε να επιδοκιμάζει τα κορίτσια σέρφερς χειροκροτώντας.

Και όχι μόνο δεν ήταν επιθετικό αλλά ο λέων αποδείχτηκε πολύ παιχνιδιάρης και ενθουσιώδης πηδώντας και αυτός στα κύματα.

Μάλιστα πλησίασε πολύ κοντά σε μία από τις νεαρές και έκανε βουτιές γύρω της χτυπώντας παλαμάκια με τα πτερύγιά του κάθε φορά που αναδυόταν και την έβλεπε.

Το λες και φλερτ αν όχι χαρά πα΄ροτι η νεαρή γυναίκα ήταν λίγο διστακτική λόγω του όγκου του ζώου.