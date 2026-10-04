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Νεκρό από πυροβολισμούς βρέθηκε ένα ζευγάρι στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το σπίτι του στην περιοχή Oakland Hills κοντά στα όρια με το Μπέρκλεϊ και σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.

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#USA

Bryan Walker, 61,CEO eines exklusiven Modeunternehmens+seine Frau Michelle, 63, wurden vor ihrem Haus in den Hügeln oberhalb der UC Berkeley erschossen aufgefunden. Die Walkers betrieben das Damenmodeunternehmen Bryn Walker. https://t.co/sGmBqFQbkIhttps://t.co/TFIMJWRR8F pic.twitter.com/z9lTJ1w9fq — Judith Grohmann🇦🇹🇫🇷🇬🇧🇮🇱🇪🇺 (@EmmaPeel_Knight) October 4, 2026

Η αστυνομία του Μπέρκλεϊ έφτασε στο σημείο περίπου στις 10:43, βρίσκοντας δύο ανθρώπους τραυματισμένους από πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους κρατήσουν στη ζωή μέχρι την άφιξη των διασωστών, ωστόσο και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για έναν 61χρονο άνδρα και μία 63χρονη γυναίκα, οι οποίοι ήταν κάτοικοι του συγκεκριμένου σπιτιού.

Married couple found shot & killed outside their home on Panoramic Way in hills above @UCBerkeley, per @oaklandpoliceca. @berkeleypolice also responded. Gun found. No one at large. Slain 63yo woman’s sister tells @JanaKTVU her brother-in-law, 64, struggled w/mental health pic.twitter.com/sxm1paNvWA — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) October 3, 2026

Δημόσια αρχεία και μαρτυρίες γειτόνων ταυτοποιούν τα θύματα ως τον Bryan και τη Michelle Walker, γνωστούς επαγγελματίες του χώρου της μόδας. Το ζευγάρι δραστηριοποιούνταν μέσω της εταιρείας ένδυσης Bryn Walker, η οποία διαθέτει καταστήματα στο Μπέρκλεϊ και στη Μασαχουσέτη, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται και σε μπουτίκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Γείτονας της οικογένειας ανέφερε ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς με μικρή χρονική διαφορά. Όπως είπε, ο ένας ήχος ήταν πιο δυνατός και ο δεύτερος πιο υπόκωφος, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοκαριστικό, σημειώνοντας ότι στα περισσότερα από 20 χρόνια που ζει στην περιοχή δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό βίας.

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Prominent fashion exec and wife found shot dead outside posh home near UC Berkeley https://t.co/IdbjgBFr81 pic.twitter.com/J7feGaFq1o — New York Post (@nypost) October 3, 2026

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας-αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη.

Στο σημείο εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν αναζητά αυτή τη στιγμή κάποιον ύποπτο που να έχει διαφύγει και πως δεν υπάρχει ενεργή απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

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Με πληροφορίες από: cbsnews.com

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