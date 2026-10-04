Νεκρό από πυροβολισμούς βρέθηκε ένα ζευγάρι στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.
Το ζευγάρι εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το σπίτι του στην περιοχή Oakland Hills κοντά στα όρια με το Μπέρκλεϊ και σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
Η αστυνομία του Μπέρκλεϊ έφτασε στο σημείο περίπου στις 10:43, βρίσκοντας δύο ανθρώπους τραυματισμένους από πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους κρατήσουν στη ζωή μέχρι την άφιξη των διασωστών, ωστόσο και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για έναν 61χρονο άνδρα και μία 63χρονη γυναίκα, οι οποίοι ήταν κάτοικοι του συγκεκριμένου σπιτιού.
Δημόσια αρχεία και μαρτυρίες γειτόνων ταυτοποιούν τα θύματα ως τον Bryan και τη Michelle Walker, γνωστούς επαγγελματίες του χώρου της μόδας. Το ζευγάρι δραστηριοποιούνταν μέσω της εταιρείας ένδυσης Bryn Walker, η οποία διαθέτει καταστήματα στο Μπέρκλεϊ και στη Μασαχουσέτη, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται και σε μπουτίκ σε ολόκληρη τη χώρα.
Γείτονας της οικογένειας ανέφερε ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς με μικρή χρονική διαφορά. Όπως είπε, ο ένας ήχος ήταν πιο δυνατός και ο δεύτερος πιο υπόκωφος, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοκαριστικό, σημειώνοντας ότι στα περισσότερα από 20 χρόνια που ζει στην περιοχή δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό βίας.
Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας-αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη.
Στο σημείο εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν αναζητά αυτή τη στιγμή κάποιον ύποπτο που να έχει διαφύγει και πως δεν υπάρχει ενεργή απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.
Με πληροφορίες από: cbsnews.com