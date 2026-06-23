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Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μέσα σε τρένο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ομάδα εφήβων φέρεται να επιτέθηκε άγρια σε έναν άνδρα, αφού εκείνος τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική που έπαιζαν σε μεγάλη ένταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε συρμό της γραμμής T1 που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των σταθμών Redfern και Strathfield και καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media. Στα πλάνα διακρίνονται αρκετοί νεαροί να γρονθοκοπούν και να κλωτσούν τον άνδρα, ενώ άλλοι επιβάτες παρακολουθούν σοκαρισμένοι το περιστατικό.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, η παρέα των εφήβων είχε επιβιβαστεί νωρίτερα στο τρένο, καταναλώνοντας αλκοόλ και ακούγοντας μουσική σε υψηλή ένταση. Όταν ο άνδρας φέρεται να τους ζήτησε ευγενικά να χαμηλώσουν τον ήχο, η κατάσταση ξέφυγε και ακολούθησε η επίθεση.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου το θύμα δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να σύρθηκε προς τις σκάλες του συρμού.

Το τρένο καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά στον σταθμό Strathfield, όπου κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, αρκετά από τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση εγκατέλειψαν το σημείο πριν φτάσουν οι αρχές. Παρά την επίθεση, ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να λάβει ιατρική βοήθεια και παρέμεινε στο τρένο.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αυστραλία και συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.