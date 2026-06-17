Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θύμα άγριας επίθεσης που τον άφησε βαριά τραυματισμένο έπεσε ένας άνδρας στην Αττάλεια της Τουρκίας, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και έχει προκαλέσει σοκ.

Στο βίντεο φαίνεται ο Μεχμέτ Καντίρ Εργκεντσί να επιστρέφει στο αυτοκίνητό του, κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων που μόλις είχε παραλάβει. Τη στιγμή που πλησιάζει το όχημά του, ένας άνδρας με καπέλο τζόκεϊ εμφανίζεται ξαφνικά και τον πυροβολεί από πολύ μικρή απόσταση.

Advertisement

Advertisement

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές, με το θύμα να προσπαθεί να αντιδράσει πριν καταρρεύσει στο οδόστρωμα. Παρότι ο ένοπλος αρχικά άρχισε να απομακρύνεται, επέστρεψε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και πυροβόλησε ξανά τον Εργκεντσί σχεδόν εξ επαφής.

Antalya’nın Serik ilçesinde doğum günü pastasıyla yürüyen kişi, arkasından yaklaşan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.



Yakın mesafeden defalarca ateş açılan kişi ağır yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/CILSoymmTb June 15, 2026

Η επίθεση εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του θύματος. Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να κυνηγήσει τον δράστη, χωρίς όμως να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, το κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του αγνώστων στοιχείων δράστη, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τον τόπο της επίθεσης.