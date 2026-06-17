Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εικόνες με τα πρόσωπα και τα όπλα των δύο από τους πέντε που σχεδίαζαν επίθεση στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του UFC έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές.

Πρόκειται για τους Μπράιαν Ομάρ Ρόα, 24 ετών, και τον Μάικλ Άλαν Τόμας, 32 ετών, αμφότεροι από την Καλιφόρνια. Οι δύο άνδρες συμμετείχαν στο σχέδιο επίθεσης στο Ultimate Fighting Championship Freedom 250 στον Λευκό Οίκο την Κυριακή. Το FBI και άλλες υπηρεσίες διερευνούν την υπόθεση, εντοπίζοντας άτομα που προμηθεύτηκαν όπλα και σχεδίαζαν την επίθεση. Συλλήψεις έχουν γίνει το Σαββατοκύριακο σε Οχάιο, Μιζούρι, Νεμπράσκα και Καλιφόρνια.

Advertisement

Advertisement

Bryan Omar Roa, 24, of Calimesa, California, and Michael Alan Thomas, 32, of Pinon Hills, California, are among five men charged for their roles in an alleged plot to carry out an attack to kill government officials and others attending the Ultimate Fighting Championship (UFC)… pic.twitter.com/IMxEGISFmg — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) June 17, 2026