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Την αποκάλυψη ότι πάσχει από καρκίνο έκανε ο διάσημος παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, στο πλαίσιο της εκπομπής του, Clarkson’s Farm.

Είναι ασαφές το πότε ακριβώς βιντεοσκοπήθηκε το συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, η σειρά γυρίστηκε το 2024 και το 2025.

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Ο Κλάρκσον, 66 ετών, φαίνεται να λέει στους Κέιλεμπ Κούπερ και Τσάρλι Άιρλαντ για τη σχετική διάγνωση, με τους δύο τους να σοκάρονται. Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear δεν διευκρινίζει για τι είδος καρκίνου μιλά, μα τον χαρακτηρίζει «επιθετικό», συμπληρώνοντας ότι έχει αφαιρεθεί μέρος του προστάτη του.

«Εξαφανίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα βιοψία, και είναι καρκίνος, και είναι επιθετικός, μα είναι πολύ νωρίς» είπε, προσθέτοντας πως το ήξερε «από τον Μάιο».

«Υπόσχομαι πως θα είμαι καλά» ανέφερε, λέγοντας ότι θα είναι εκτός για λίγο καιρό.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε κοινοποιήσει βίντεο στο Instagram προειδοποιώντας ότι το επεισόδιο θα ήταν «δύσκολο».

🚨HEARTBREAKING BOMBSHELL FROM DIDDLY SQUAT: JEREMY CLARKSON REVEALS HE HAS CANCER 😢



In the final two episodes of Clarkson’s Farm Season 5, Jeremy Clarkson shares some truly devastating personal news.



Jeremy is in his office discussing the farm harvest with Charlie and Kaleb… pic.twitter.com/MN9IDXlczS — J Stewart (@triffic_stuff_) June 17, 2026