Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν ανοίξει πλήρως ως την Παρασκευή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο των συναντήσεων της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δηλώνει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Advertisement

Advertisement

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα παρουσιάσει επίσημα το κείμενο του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσθέτοντας ότι του αρέσει η ιδέα να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο – κάτι που έχουν ζητήσει Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί.

«Νομίζω ότι θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα» είπε, αναφερόμενος στην επόμενη φάση διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters