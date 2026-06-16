Τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν ανοίξει πλήρως ως την Παρασκευή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο των συναντήσεων της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δηλώνει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα παρουσιάσει επίσημα το κείμενο του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσθέτοντας ότι του αρέσει η ιδέα να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο – κάτι που έχουν ζητήσει Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί.
«Νομίζω ότι θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα» είπε, αναφερόμενος στην επόμενη φάση διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
Με πληροφορίες από Reuters