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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη ότι η Ρωσία θα έπρεπε να κλείσει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει τέλος στον πόλεμο μετά από μια «πολύ καλή» συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι της Ουκρανίας και ηγετών της G7 σε σύνοδο στη Γαλλία.

Ο Τραμπ κατέφθασε στη σύνοδο έχοντας στα χέρια του μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και εστιάζοντας εκ νέου στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να του δείξουν ότι η τύχη της Ουκρανίας έχει αλλάξει, καθώς το Κίεβο πιέζει για επιπλέον στήριξη ώστε να ενισχύσει τη θέση του στις ειρηνευτικές συνομιλίες που αναμένονται με τη Μόσχα.

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Ο Τραμπ επιδοκίμασε τη τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο και άλλους ηγέτες της G7 σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την Τρίτη. Η ουκρανική προεδρία κοινοποίησε επίσης εικόνες του Ζελένσκι να συζητά με τον Τραμπ και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της συνόδου.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ» είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, προσθέτοντας πως πολλοί νεαροί άνδρες σκοτώνονταν στα πεδία των μαχών και στις δύο πλευρές. «Κοιτάξτε, η Ρωσία θα έπρεπε να κλείσει συμφωνία» πρόσθεσε. «Διευθέτησα οκτώ πολέμους. Αυτός ήταν εκείνος που νόμιζα ότι θα ήταν ο ευκολότερος».

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ, η προσπάθεια εστιάζεται στο να ενισχυθεί η αεράμυνα της Ουκρανίας και να προωθηθεί η διπλωματία προκειμένου η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο.