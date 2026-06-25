Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελβετή ποδοσφαιρίστρια Αλίσα Λέμαν αποδέχθηκε την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της και ποδοσφαιριστής Μοντέλ ΜακΚένζι.

Το ζευγάρι γνωστοποίησε το ευχάριστο γεγονός μέσα από κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη γρήγορη εξέλιξη της σχέσης τους.

Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους σε παραλία της Τζαμάικα.

Η Λέμαν ολοκλήρωσε πρόσφατα μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, κατακτώντας το πρωτάθλημα με τη γυναικεία ομάδα της Λέστερ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αλίσα Λέμαν αποδέχθηκε την πρόταση γάμου που της έκανε ο νέος της σύντροφος, Μοντέλ ΜακΚένζι.

Η 27χρονη Ελβετή ποδοσφαιρίστρια, η οποία έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί ως η πιο σέξι παίκτρια ποδοσφαίρου στον κόσμο και συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής της ζωής, αρραβωνιάστηκε τον 28χρονο ποδοσφαιριστή. Ο ΜακΚένζι είναι γνωστός όχι μόνο για την πορεία του στα γήπεδα, αλλά και για τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι σχέσεων Love Island.

Advertisement

Advertisement

Το ζευγάρι γνωστοποίησε τον αρραβώνα του μέσα από κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη της σχέσης τους, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς και εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Η παίκτρια της Λέστερ συνόδευσε τις φωτογραφίες της ανάρτησης με τη φράση «για πάντα και πάντα».

Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε σε παραλία της Τζαμάικα, όπου το ζευγάρι περνά στιγμές χαλάρωσης στις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο ποδοσφαιριστής της Φόλκστοουν Ινβίκτα, που αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Αγγλίας, επέλεξε το εξωτικό σκηνικό για να ζητήσει από την Αλίσα Λέμαν να τον παντρευτεί.

Μετά τη θετική της απάντηση, οι δυο τους αντάλλαξαν αγκαλιές και πανηγύρισαν τη σημαντική αυτή στιγμή. Οι πρώτες ενδείξεις για επικείμενο αρραβώνα είχαν εμφανιστεί ήδη από τον Μάιο, όταν είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε επίσκεψη σε κοσμηματοπωλείο.

Η Ελβετίδα ποδοσφαιρίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στην Τζαμάικα έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική χρονιά στην Αγγλία, κατά την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη γυναικεία ομάδα της Λέστερ. Μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο επιδεικνύει τις ποδοσφαιρικές της ικανότητες με φόντο τα καταγάλανα νερά του νησιού.

Η Λέμαν εμφανίστηκε φορώντας ένα μικροσκοπικό ροζ μπικίνι και μια χρυσή αλυσίδα στη μέση, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram με τη φράση: «Μην σας απασχολεί τίποτα».