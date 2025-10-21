Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου η Ουκρανία παραχωρήσει στη Ρωσία την περιοχή του Ντονμπάς (η οποία αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή, επιβεβαιώνει στην ουσία, τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον Πούτιν να θέτει ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Μόσχα.

Advertisement

Advertisement

Όπως δήλωσε σήμερα κορυφαίος ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πρόεδρος Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος έτσι την αξίωση της Μόσχας.

Η συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ήταν «τεταμένη και δύσκολη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, συμπληρώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση «μεταστροφής» της αμερικανικής πολιτικής.