Μετά την αναχαίτιση από το ισραηλινό ναυτικό του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, ένας άλλος στολίσκος επιχειρεί, σύμφωνα με αναφορές, να παραβιάσει τον αποκλεισμό.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για 11 σκάφη που πλέουν προς τη Γάζα. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, η FFC είπε ότι δύο πλοία, υπό ιταλική και γαλλική σημαία, έφυγαν από το Οτράντο της Ιταλίας στις 25 Σεπτεμβρίου και συνάντησαν το «Conscience» στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα σκάφη αυτά θα συναντούσαν ένα κονβόι οκτώ σκαφών («Thousand Madleens to Gaza») για να σχηματίσουν έναν στολίσκο 11 σκαφών. Κατά το Anadolu 100 περίπου άτομα ήταν στα σκάφη, που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Κρήτης.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η FFC υποστηρίζει ότι «πολλοί εκ των επιβαινόντων» είναι υγειονομικοί και δημοσιογράφοι.

Υπενθυμίζεται ότι και τα 42 σκάφη της «Global Sumud Flotilla» αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό και τέθηκαν υπό κράτηση περίπου 470 ακτιβιστές.