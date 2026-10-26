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Ένα σχολείο με δασκάλους «οδηγούς», όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επιχειρεί να διδάξει τα παιδιά μέσα σε δύο ώρες; Πρόκειται για το Alpha School, ένα δίκτυο ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ιδρύθηκε το 2014.

Είναι γνωστό για ένα μοντέλο διδασκαλίας που λέγεται «2 Hour Learning» (Μάθηση δύο ωρών), το οποίο αντικαθιστά τους παραδοσιακούς καθηγητές με «οδηγούς» (guides) και βασίζεται σε εκπαιδευτικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

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Τα σχολεία αυτά, όμως, είναι ακριβά. Η φοίτηση στο παράρτημα Alpha Chicago κοστίζει 55.000 δολάρια τον χρόνο, ένα ποσό που είναι κατά περίπου 8.000 δολάρια υψηλότερο από το μέσο ετήσιο κόστος φοίτησης σε ένα αμερικανικό ιδιωτικό κολλέγιο, σύμφωνα με το U.S. News & World Report.

Το Alpha ιδρύθηκε στο Όστιν του Τέξας το 2014 από τη Μακένζι Πράις, η οποία δηλώνει ότι δεν επιλέγει τους μαθητές με βάση τους προηγούμενους βαθμούς ή τις επιδόσεις τους, αλλά αναζητά παιδιά με εσωτερικό κίνητρο, προσαρμοστικότητα και θετική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο μοντέλο μάθησης.

Όπως επισημαίνει το σχολείο, οι αποβολές μαθητών γίνονται αποκλειστικά για θέματα συμπεριφοράς και όχι λόγω χαμηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων.

What does a day at Alpha actually feel like? We invited parents to step into their students’ shoes and experience it for themselves. https://t.co/4Qt85iHrBE — Alpha (@Alphaschool) October 5, 2026

«Οι αποφοίτοι μας γίνονται δεκτοί σε σπουδαία πανεπιστήμια — όπως το Στάνφορντ, το Νορθγουέστερν και το Ράις», δηλώνει ο Μπράιαν Χάουελ, κοσμήτορας στο Alpha Chicago και πρώην καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Κολλέγιο Wheaton του Ιλινόις.

Ο 13χρονος Ζέιν Σαχ, μαθητής της γ΄ γυμνασίου που μεταγράφηκε φέτος στο Alpha, επιβεβαιώνει ότι δύο ώρες καθημερινής διδασκαλίας αρκούν για να καλύψει όσα μάθαινε σε ένα παραδοσιακό οκτάωρο σχολικό πρόγραμμα.

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«Νιώθω ότι μπορώ να συγκεντρωθώ πολύ καλύτερα, αντί να βρίσκομαι σε μια τάξη με 20 ή 30 παιδιά που μιλούν όλοι μαζί», αναφέρει ο ίδιος στο CBS News.

Πώς προχωρά η μαθησιακή διδασκαλία

Η μαθησιακή διαδικασία στο Alpha βασίζεται σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό με την ονομασία TimeBack, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλα τα παραρτήματα του δικτύου καθώς και σε ορισμένα συνεργαζόμενα ιδιωτικά σχολεία. Το σύστημα αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα υπό τον γνωστικό επιστήμονα Καρλ Χέντρικ του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Academica της Ολλανδίας.

Το TimeBack είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες δεξιότητες και δυνατότητες του κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής κάνει επαναλαμβανόμενα λάθη σε έναν συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων, το λογισμικό επιστρέφει αυτόματα σε προγενέστερες έννοιες για να καλύψει τα κενά.

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Παράλληλα, το Alpha, όπως ισχυρίζεται, στηρίζεται σε μια διεθνή ομάδα ειδικών στη μαθησιακή επιστήμη — που περιλαμβάνει πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς, ειδικούς αναλυτικών προγραμμάτων και παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας. Η ομάδα αυτή εξετάζει καθημερινά τα δεδομένα των μαθητών, παρακολουθώντας την πρόοδο κάθε παιδιού. Παράλληλα διαμορφώνει την ύλη και, αν ένας μαθητής δυσκολευτεί ιδιαίτερα, παρεμβαίνει εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής καθοδήγησης.

Το σχολείο τονίζει ότι η προσέγγισή του λειτουργεί περισσότερο σαν ιδιαίτερο μάθημα και όχι σαν ένα απλό chatbot, καθώς το πρόγραμμα δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά τεστάρει τις γνώσεις των μαθητών μέχρι να βεβαιωθεί ότι κατανόησαν πλήρως το μάθημα. Επιπλέον, πρόκειται για «κλειστή» τεχνολογία, που δεν αντλεί πληροφορίες από το ανοιχτό διαδίκτυο.

«Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα παιδιά δεν συνομιλούν με chatbots ούτε παίρνουν έτοιμες απαντήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη», υπογραμμίζει ο Χάουελ.

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«Οδηγοί» χωρίς παιδαγωγικές σπουδές

Μια άλλη πτυχή των σχολείων Alpha είναι ότι η πλειονότητα των «οδηγών» δεν διαθέτει υπόβαθρο στην εκπαίδευση. Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (NEPC) του Πανεπιστημίου του Κολοράντο έδειξε ότι μόλις το ένα τρίτο των οδηγών του Alpha διαθέτει παιδαγωγικές σπουδές ή πτυχίο εκπαίδευσης.

Η Κάρινγκτον Χάας, επικεφαλής οδηγός στο Alpha Chicago, εξηγεί ότι το προσωπικό επιτελεί διαφορετικό ρόλο από αυτόν των παραδοσιακών εκπαιδευτικών:

«Δεν διδάσκουμε ακαδημαϊκά μαθήματα. Ο κύριος ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε τα παιδιά σε επίπεδο παρακίνησης και συναισθηματικής ανάπτυξης».

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Στην ερώτηση αν οι οδηγοί απαντούν σε ακαδημαϊκές απορίες, η Χάας ξεκαθαρίζει: «Όχι, γι’ αυτό υπάρχει η ακαδημαϊκή ομάδα, η οποία μπορεί να παρέμβει μέσω μιας κλήσης υποστήριξης».

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Ωστόσο, η ίδια —έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στην παραδοσιακή εκπαίδευση— απορρίπτει την ιδέα ότι το σχολείο «δεν έχει δασκάλους»:

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον. Και δεν είμαστε ένα σχολείο “χωρίς δασκάλους”, γιατί είμαστε παρόντες και διδάσκουμε στα παιδιά τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής».

Ο Χάουελ περιγράφει το μοντέλο του Alpha ως εκπαίδευση βασισμένη στην κατάκτηση της γνώσης, δηλαδή οι μαθητές δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο αν δεν αποδείξουν ότι έχουν κατανοήσει πλήρως μια έννοια. Όταν ένας μαθητής κολλάει, ο οδηγός δεν δίνει αμέσως τη λύση, αλλά τον παροτρύνει να ξαναδιαβάσει το πρόβλημα αξιοποιώντας τις υποδείξεις του λογισμικού.

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«Άνθρωποι είναι αυτοί που παρακολουθούν τα δεδομένα και τις οθόνες ελέγχου. Βλέπουν πού δυσκολεύονται οι μαθητές και πού προχωρούν γρήγορα», σημειώνει ο Χάουελ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι το μοντέλο αποσκοπεί απλώς στο να αποβλακώνει τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λαμβάνει αποφάσεις για το τι θα μάθουν οι μαθητές ούτε ελέγχει την ημέρα τους — οι άνθρωποι έχουν τον έλεγχο».

Από την πλευρά των γονέων, ο Μπινόι Σαχ δηλώνει ενθουσιασμένος με την αλλαγή που είδε στον 13χρονο γιο του, Ζέιν: «Παλαιότερα, ρωτούσες ένα 13χρονο παιδί “πώς ήταν το σχολείο;” και σου απαντούσε “καλά”. “Τι έκανες σήμερα;” “Τίποτα”. Τώρα συζητάμε για τρία έως πέντε λεπτά για όσα έκανε στο σχολείο και είναι πραγματικά ενθουσιασμένος».

Παρά τον ντόρο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ειδικοί στον χώρο της εκπαίδευσης παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στο εναλλακτικό μοντέλο του Alpha.

Αντιρρήσεις και αρνητικές κριτικές

Παρότι αναγνωρίζει την αξία της διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής (όπως η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση), η Ρεμπέκα Γουίνθροπ, ερευνήτρια στο ινστιτούτο Brookings Institution, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του σχολείου για τα αποτελέσματά του και συνιστά προσοχή στους γονείς:

«Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα πειραματικό μοντέλο. Δεν υπάρχουν σαφή, ανεξάρτητα και επιστημονικά διασταυρωμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα που επικαλούνται», αναφέρει.

«Η νευροεπιστήμη επισημαίνει ότι ο βαθύς στοχασμός και η ουσιαστική κατανόηση του νοήματος —για τα οποία συχνά τα σχολεία δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο— είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάθηση και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των μαθητών», προσθέτει.

Άλλοι ειδικοί ασκούν ακόμη πιο σκληρή κριτική, κατηγορώντας το δίκτυο για εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης.

«Το Alpha School αποτελεί λιγότερο μια προσπάθεια διεύρυνσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών και περισσότερο ένα πείραμα για την εξαγωγή του μέγιστου δυνατού κέρδους από την εκπαίδευση», δηλώνει η Κάρολ Κόρμπετ Μπάρις, διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Network for Public Education.

Όπως αποκαλύπτει η Μπάρις, οι ιδρυτές του Alpha εφάρμοσαν το ίδιο μοντέλο στο Unbound Academy, ένα δωρεάν δημόσιο σχολείο charter στην Αριζόνα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, το σχολείο εκείνο σημείωσε απογοητευτικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία της πολιτείας, παρά τις μεγάλες υποσχέσεις που είχε δώσει αρχικά.

Με πληροφορίες από CBS News, Alpha School