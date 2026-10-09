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Η εκπαιδευτικός μετακινήθηκε σε άλλη σχολική μονάδα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς η δράση της είχε διαταράξει πλήρως τη λειτουργία του σχολείου.

Η έρευνα για την εν λόγω εκπαιδευτικό επεκτείνεται και σε άλλες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νέα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.

Η προηγούμενη ΕΔΕ σε βάρος της έχει παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με την εκδίκαση της υπόθεσης να αναμένεται εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά, η εκπαιδευτικός φέρεται να έχει αντιμετωπίσει τέσσερις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις για τη συμπεριφορά της.

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Στο MEGA 104.6 φιλοξενήθηκε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Νίκος Ζαρκαδούλας, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση της φιλολόγου του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής, μετά την καταγγελία οικογένειας για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος 13χρονης μαθήτριας με καταγωγή από την Κένυα.

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του συνέντευξης, ο κ. Ζαρκαδούλας ανέφερε ότι οι καταγγελίες κατά της εκπαιδευτικού έχουν κριθεί βάσιμες, επισημαίνοντας παράλληλα πως η έρευνα αφορά και άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της.

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«Αυτό το γεγονός έχει διαπιστωθεί εδώ και δέκα μέρες. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από την καθηγήτρια, οι οποίες στάλθηκαν τη Δευτέρα. Οι κατηγορίες είναι βάσιμες και υπάρχουν και άλλες, όπως για παράβαση καθήκοντος, αλλά και μηνύσεις μεταξύ συναδέλφων», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εξαιτίας της κατάστασης είχε διαταραχθεί πλήρως το κλίμα και η λειτουργία της σχολικής μονάδας.

«Δεν έχουμε εύκολα εργαλεία για απομάκρυνση»

Αναφερόμενος στην απόφαση να μετακινηθεί η καθηγήτρια σε άλλο σχολείο, συγκεκριμένα σε Λύκειο της περιοχής, αντί να απομακρυνθεί από τη διδασκαλία, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξήγησε ότι η διαδικασία υπόκειται σε συγκεκριμένους θεσμικούς περιορισμούς.

«Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια εργαλεία στην εκπαίδευση εύκολα, ώστε να απομακρύνουμε άμεσα κάποιον. Πρέπει να γίνουν αρκετές διαδικασίες. Για να απομακρυνθεί από το σχολείο πρέπει μέσω της ΕΔΕ ο ανακριτής να πάρει τον φάκελο και να αποφασίσει. Επειδή το σχολείο ήταν “στα κάγκελα”, αποφάσισα χθες άμεσα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, να την απομακρύνω σε άλλη σχολική μονάδα προκειμένου να επανέλθει η ομαλότητα».

Ο ίδιος αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε προτείνει στην εκπαιδευτικό να ζητήσει αλλαγή αντικειμένου και να μετακινηθεί σε διοικητική θέση, πρόταση που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν έγινε αποδεκτή.

Όσον αφορά την προηγούμενη ΕΔΕ που είχε διενεργηθεί σε βάρος της, αυτή έχει ήδη παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με την εκδίκαση της υπόθεσης να αναμένεται εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Όπως εξήγησε ο κ. Ζαρκαδούλας, εφόσον διαπιστωθεί αναξιοπρεπής συμπεριφορά, το υπουργείο Παιδείας μπορεί να προχωρήσει στη θέση της εκπαιδευτικού σε δυνητική αργία.

Το χρονικό της καταγγελίας

Νέα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε σε βάρος της φιλολόγου, μετά την καταγγελία ότι απευθύνθηκε στη 13χρονη μαθήτρια λέγοντάς της «να πας στη χώρα σου». Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και να της ζήτησε να το μαζέψει.

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Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση των μαθητών του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, διαμαρτυρόμενοι για το περιστατικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών. Τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σημειωθεί αντιδράσεις για τη συμπεριφορά της απέναντι σε μαθήτρια με σοβαρό πρόβλημα υγείας, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε στην προσωρινή μετακίνησή της στο 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε βάρος της εκπαιδευτικού φέρεται να έχουν διενεργηθεί συνολικά τέσσερις ΕΔΕ.

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