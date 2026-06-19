Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη δυσκολία σημάδεψε την τελετή απονομής των Μεταλλίων της Τιμής από τον Ντόναλντ Τραμπ σε τρεις βετεράνους του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι τιμήθηκαν για τον ηρωισμό τους στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απένειμε το ανώτατο στρατιωτικό παράσημο στους Ταγματάρχες Τζέιμς Κέιπερς Τζούνιορ και Νίκολας Ντόκερι, ενώ τίμησε και μετά θάνατον τον Συνταγματάρχη Τζον Γ. Ρίπλεϊ, που απεβίωσε το 2008. Κατά την ομιλία του, εξήρε τους βετεράνους, χαρακτηρίζοντάς τους «εξαιρετικούς άνδρες και σπουδαίες προσωπικότητες», ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους και υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή.

Ωστόσο, κατά την απονομή στον Ντόκερι σημειώθηκε ένα μικρό απρόοπτο, όταν το μετάλλιο μπλέχτηκε και κατέληξε να σχηματίσει κόμπο, προκαλώντας στιγμιαία αμηχανία. Η απονομή στον Τζέιμς Κέιπερς ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Νέο ξέσπασμα Τραμπ: «Ανόητοι είναι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν – Είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι»