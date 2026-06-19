Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη δυσκολία σημάδεψε την τελετή απονομής των Μεταλλίων της Τιμής από τον Ντόναλντ Τραμπ σε τρεις βετεράνους του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι τιμήθηκαν για τον ηρωισμό τους στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.

Trump spectacularly failed his latest cognitive test pic.twitter.com/HnzmXr3TDC Advertisement Advertisement June 18, 2026

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απένειμε το ανώτατο στρατιωτικό παράσημο στους Ταγματάρχες Τζέιμς Κέιπερς Τζούνιορ και Νίκολας Ντόκερι, ενώ τίμησε και μετά θάνατον τον Συνταγματάρχη Τζον Γ. Ρίπλεϊ, που απεβίωσε το 2008. Κατά την ομιλία του, εξήρε τους βετεράνους, χαρακτηρίζοντάς τους «εξαιρετικούς άνδρες και σπουδαίες προσωπικότητες», ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους και υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή.

🚨INCREDIBLE! President Trump just awarded the Medal of Honor to 88-year-old retired Marine hero James Capers Jr.!



Pure respect and honor on full display.



What a legendary moment!



America salutes you, Sir!🇺🇸🫡



HT @EricLDaugh pic.twitter.com/2r4yA9QwmS June 18, 2026

Ωστόσο, κατά την απονομή στον Ντόκερι σημειώθηκε ένα μικρό απρόοπτο, όταν το μετάλλιο μπλέχτηκε και κατέληξε να σχηματίσει κόμπο, προκαλώντας στιγμιαία αμηχανία. Η απονομή στον Τζέιμς Κέιπερς ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα.