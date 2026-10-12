Ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, μιλά στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, στην Πολωνία, στις 12 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, παρουσίασε τη στρατηγική «Θεωρία της Νίκης» για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε επίθεσης στο συμμαχικό έδαφος.

Το σχέδιο βασίζεται σε τρία διαδοχικά στάδια, την ανάσχεση, την αποδυνάμωση και τη διάλυση του εχθρικού πολεμικού μηχανισμού μέσω συντονισμένων δράσεων.

Η Συμμαχία επιδιώκει την εξουδετέρωση κάθε επιθετικής ενέργειας διατηρώντας ισχυρή αμυντική στάση σε ξηρά, θάλασσα, αέρα, διάστημα και κυβερνοχώρο.

Ο πτέραρχος επιβεβαίωσε την αμερικανική δέσμευση στην ασφάλεια της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία για τη διασφάλιση επαρκών οπλικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης του Κιέβου απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές προκλήσεις.

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«Εάν κάποιος είναι αρκετά ανόητος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε». Με αυτή την προειδοποίηση προς τη Μόσχα, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, παρουσίασε τη «Θεωρία της Νίκης» στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, περιγράφοντας πώς η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός της. «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε απόψε κιόλας», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ.

«Θα σταματήσουμε την επίθεση και θα στερήσουμε από τον αντίπαλο τη δυνατότητα να πετύχει τους στόχους του, όποιοι κι αν είναι. Κάθε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου θα αποδειχθεί εντελώς μάταιη», τόνισε.

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💬 "Still, no one should mistake our defensive nature for weakness or lack of resolve. Through our collective strength, we aim to deter and keep the peace." — Gen. Alexus G. Grynkewich, Supreme Allied Commander Europe, NATO.



A clear reminder of NATO's readiness and military… pic.twitter.com/d1VEBkMlj0 — WarsawSecurityForum (@WarsawForum) October 12, 2026

Η «Θεωρία της Νίκης»: Τρία στάδια – Πώς το ΝΑΤΟ θα παραλύσει τον επιτιθέμενο

Η «Θεωρία της Νίκης», που στηρίζεται στη στρατηγική των 32 συμμάχων, συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: Block, Blunt, Break – ανάσχεση, αποδυνάμωση, διάλυση. Ο Γκρίνκεβιτς διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά για ένα κοινό στρατιωτικό όραμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Συμμαχία θα αποτρέψει ή θα αντιμετωπίσει μια επίθεση. Η διαβαθμισμένη εκδοχή του οριστικοποιήθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες.

Στο πρώτο στάδιο (Block), οι χερσαίες δυνάμεις θα αποκρούσουν την αρχική επίθεση, καθηλώνοντας τους εχθρικούς σχηματισμούς και εμποδίζοντας την κατάληψη συμμαχικού εδάφους. Αεροπορία και ναυτικό, σε συνεργασία με τις διαστημικές και κυβερνοδυνάμεις, θα επιδιώξουν ταχεία υπεροχή στον αέρα και στη θάλασσα.

Στο δεύτερο στάδιο (Blunt), εφόσον η επίθεση συνεχιστεί, το ΝΑΤΟ θα χρησιμοποιήσει προηγμένους αισθητήρες, αυτόνομα συστήματα και συντονισμένες επιχειρήσεις σε πολλαπλά πεδία, ώστε να ανακόψει την προέλαση και να στερήσει από τον επιτιθέμενο τη δυνατότητα να διατηρήσει την ορμή και την πρωτοβουλία του.

Στο τρίτο στάδιο (Break), εάν ο αντίπαλος επιμείνει ή κινητοποιήσει τις εφεδρείες του, η Συμμαχία θα επιχειρήσει να διαλύσει ολόκληρο τον πολεμικό μηχανισμό που στρέφεται εναντίον της.

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«Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ίδια την επιτιθέμενη δύναμη, αλλά οτιδήποτε και τα πάντα την υποστηρίζουν, τη συντηρούν ή τη διοικούν», προειδοποίησε.

Το ΝΑΤΟ θα συνδυάσει προηγμένα πυρομαχικά ακριβείας με μαζική χρήση οικονομικότερων οπλικών συστημάτων, ασκώντας «συνεχή και αδιάκοπη πίεση» στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα, στο διάστημα και στον κυβερνοχώρο.

«Οι εχθρικοί σχηματισμοί θα στερηθούν τον ανεφοδιασμό τους. Οι διοικητές του εχθρού δεν θα μπορούν να ελέγχουν τις δυνάμεις τους, ενώ οι δυνάμεις και οι υποστηρικτικές τους δυνατότητες θα αποδυναμωθούν και θα καταστραφούν».

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Ο Γκρίνκεβιτς ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική Συμμαχία, χωρίς «σχέδια, προθέσεις ή φιλοδοξίες πέρα από την προστασία των λαών μας και την υπεράσπιση του εδάφους μας».

«Δεν επιδιώκουμε να επιβάλουμε στρατηγική ήττα στον αντίπαλό μας, ούτε χρειάζεται να το κάνουμε», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η εξουδετέρωση της επίθεσης και όχι η συνολική ήττα του αντιπάλου.

Υπογράμμισε ότι η ευθύνη οποιασδήποτε περαιτέρω κλιμάκωσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον επιτιθέμενο, προειδοποιώντας ότι το ΝΑΤΟ είναι σε θέση να απαντήσει αναλόγως σε κάθε απόπειρά του να κλιμακώσει τη σύγκρουση, επιδεινώνοντας τη στρατιωτική και πολιτική του θέση.

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💬 "We stand here together in Poland today stronger than ever united in our common vision of a more balanced, more ready and more lethal alliance." — Gen. Alexus G. Grynkewich, Supreme Allied Commander Europe, NATO. #WarsawSecurityForum #WSF2026 #WSFAnnualGathering… pic.twitter.com/r3MaXuiPcS — WarsawSecurityForum (@WarsawForum) October 12, 2026

Στήριξη στην Ευρώπη, οπλικά αποθέματα και Ουκρανία

Ερωτηθείς για την αμερικανική συμμετοχή στην άμυνα της Ευρώπης, υπενθύμισε την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία και την ανατολική πτέρυγα. «Κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμμαχία. Εγώ βρίσκομαι εδώ», είπε, σημειώνοντας πάντως ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων αποτελεί πολιτική απόφαση.

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Για τα οπλικά αποθέματα δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος από όσα διαθέτουμε σήμερα», αν και ζήτησε περαιτέρω επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία ώστε να υπάρχει σταθερός ανεφοδιασμός σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Υποστήριξε ακόμη ότι η θεωρία λαμβάνει υπόψη και ενδεχόμενες ταυτόχρονες κρίσεις σε Ευρώπη και Ασία.

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Εξήρε τους Ουκρανούς για τη σταθεροποίηση μεγάλου μέρους του μετώπου παρά την ανισορροπία δυνάμεων, αλλά και για την ευρηματικότητά τους στα drones και στον ηλεκτρονικό πόλεμο.

«Οι Ουκρανοί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά», δήλωσε, εξαίροντας τη μαχητικότητα και την καινοτομία τους, ιδιαίτερα στη χρήση drones και στον ηλεκτρονικό πόλεμο, από τα οποία, όπως είπε, αντλεί πολύτιμα διδάγματα και το ΝΑΤΟ.

Προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα εξαιτίας των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, που αποσκοπούν στην κάμψη του ηθικού των Ουκρανών, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτή η τακτική δεν θα αποδώσει.

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«Οι Ουκρανοί έχουν υποτιμηθεί από την αρχή αυτής της σύγκρουσης. Δεν πρόκειται να κάνω ξανά αυτό το λάθος. Θα περάσουν αυτόν τον χειμώνα και θα βγουν από αυτόν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και μεγαλύτερη μαχητικότητα».

Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα για διαρκή ειρήνη, τονίζοντας ότι, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να πολεμούν.

Επίσης, είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να καταστήσει σαφείς στη Ρωσία τις «κόκκινες γραμμές» του απέναντι στις επιθέσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό οι σύμμαχοι να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις, να εξετάσουν πώς θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε και να διαμηνύσουν στους Ρώσους, με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές, πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές μας»,

Ερωτηθείς τι τον κρατά ξάγρυπνο, απάντησε: «Τίποτα. Η δουλειά μου είναι να κρατώ άλλους ξάγρυπνους».

Η τελική προειδοποίησή του προς όποιον σκέφτεται επίθεση στο ΝΑΤΟ: «Ξέρουμε πώς θα πολεμήσουμε και ξέρουμε ότι θα νικήσουμε. Σήμερα δεν είναι η μέρα».