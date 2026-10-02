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Του Βαγγέλη Χωραφά

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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Οι στρατιωτικές συμμαχίες δεν εξαλείφουν το «δίλημμα ασφάλειας» (security dilemma), αλλά το μετατοπίζουν από το επίπεδο της διακρατικής αντιπαλότητας στο επίπεδο εντός της συμμαχίας. Ο Glenn H. Snyder, στην κλασική του εργασία «The Security Dilemma in Alliance Politics» (1984) και στο μεταγενέστερο βιβλίο Alliance Politics, ανέδειξε ότι τα κράτη που συγκροτούν συμμαχίες αντιμετωπίζουν δύο συμμετρικούς αλλά αντίθετους φόβους: τον φόβο εγκατάλειψης (abandonment) και τον φόβο εγκλωβισμού (entrapment).

Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το δίλημμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συμμαχία λειτουργεί ταυτόχρονα ως μηχανισμός συλλογικής άμυνας, ως φορέας διαμόρφωσης στρατηγικής κουλτούρας και ως πεδίο διαπραγμάτευσης εθνικών συμφερόντων. To άρθρο έχει τρεις στόχους: (α) να συνοψίσει το θεωρητικό πλαίσιο του διλλήματος ασφαλείας, (β) να δείξει πώς αυτό εκδηλώνεται σε διαφορετικά κράτη-μέλη και υποψήφιες χώρες, και (γ) να το εφαρμόσει στην τουρκική συζήτηση, με επίκεντρο την πρόταση του Cem Gürdeniz για αποχώρηση από την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1. Ορισμοί και βασική λογική

Σύμφωνα με τον Snyder, το «δίλημμα ασφάλειας στις συμμαχίες» προκύπτει από την αντίφαση μεταξύ της επιδίωξης ασφάλειας μέσω συλλογικών δεσμεύσεων και του κινδύνου που αυτές οι δεσμεύσεις δημιουργούν για το ίδιο το κράτος.

Abandonment (εγκατάλειψη): Ο κίνδυνος ότι ο σύμμαχος θα αποτύχει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Η εγκατάλειψη μπορεί να λάβει πολλές μορφές: μη ενεργοποίηση ρητρών συλλογικής άμυνας, άρνηση παροχής κρίσιμων μέσων (π.χ. αερομεταφορά, ISR, πυρηνική ομπρέλα), ή ακόμη και επαναπροσέγγιση με τον αντίπαλο εις βάρος του συμμάχου.

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Entrapment (εγκλωβισμός): Ο κίνδυνος ότι ένα κράτος θα «συρθεί» από τους συμμάχους του σε σύγκρουση που δεν εξυπηρετεί τα δικά του εθνικά συμφέροντα ή τα εξυπηρετεί μόνο μερικώς. Αυτό συμβαίνει συχνά λόγω υπερβολικά ισχυρών δεσμεύσεων, αυτόματων μηχανισμών επέμβασης, ή έντονης πολιτικής πίεσης για «συμμαχική αλληλεγγύη».

Η κεντρική παρατήρηση του Snyder είναι ότι οι δύο φόβοι συνδέονται αντίστροφα: όσο περισσότερο ένα κράτος επιδιώκει να μειώσει τον κίνδυνο εγκατάλειψης, τόσο αυξάνει την ένταση των δεσμεύσεών του (ισχυρές εγγυήσεις, μόνιμες δυνάμεις, κοινά επιτελεία, νομικά δεσμευτικές ρήτρες), αυξάνοντας έτσι και τον κίνδυνο εγκλωβισμού. Αντίστροφα, όσο περισσότερο ένα κράτος προσπαθεί να προστατευθεί από τον εγκλωβισμό (επιφυλάξεις σε επιχειρήσεις, διατήρηση εθνικού ελέγχου, επιλεκτική συμμετοχή), τόσο πιο αδύναμη μοιάζει η δέσμευση του, αυξάνοντας την πιθανότητα εγκατάλειψης ή την αντίληψη στους συμμάχους ότι «δεν είναι αξιόπιστος εταίρος».

2.2. Το ΝΑΤΟ ως πεδίο ενεργοποίησης του διλήμματος

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Στο ΝΑΤΟ, το δίλημμα ασφαλείας εκδηλώνεται σε τρία διασυνδεδεμένα επίπεδα:

Θεσμική δέσμευση: Ρήτρα συλλογικής άμυνας (Άρθρο 5), συμμετοχή στην ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή, πυρηνική κοινή χρήση, τυποποίηση (STANAGs), προ-τοποθέτηση δυνάμεων και μέσων.

Επιχειρησιακή συμμετοχή: Συμμετοχή ή μη σε αποστολές out-of-area (Αφγανιστάν, Λιβύη, Ιράκ), παρουσία σε αποτρεπτικές δυνάμεις (enhanced Forward Presence), readiness forces (VJTF). Κάθε περιορισμός (national caveats) μειώνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού, αλλά αυξάνει την εντύπωση εγκατάλειψης.

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Πολιτική στήριξη και στρατηγική επικοινωνία: Δηλώσεις «σκληρής δέσμευσης», κυρώσεις, διπλωματική στήριξη, κοινή διαμόρφωση αξιολόγησης απειλών. Η ασάφεια ή η απόσταση στις πολιτικές δηλώσεις μπορεί να μετριάσει τον εγκλωβισμό, αλλά τροφοδοτεί φόβους εγκατάλειψης, ιδίως σε κράτη πρώτης γραμμής.

Συνολικά, το δίλημμα ασφαλείας δεν είναι ανωμαλία αλλά δομικό χαρακτηριστικό κάθε μόνιμης στρατιωτικής συμμαχίας. Στη μεταψυχροπολεμική φάση, και ειδικά μετά το 2014 (Κριμαία) και το 2022 (πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία), αυτό το δίλημμα επανήλθε με ιδιαίτερη οξύτητα στο ΝΑΤΟ.

3. ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΟΥΣ

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3.1. Βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία)

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Για τις βαλτικές δημοκρατίες, ο κυρίαρχος φόβος είναι η εγκατάλειψη απέναντι στη Ρωσία. Οι αναμνήσεις της σοβιετικής περιόδου, η γειτνίαση με τον ρωσικό χώρο και η δομή των ενόπλων δυνάμεων τους (μικρή κλίμακα, εξάρτηση από ενισχύσεις του NATO) καθιστούν την αξιοπιστία του Άρθρου 5 θεμελιακή.

Η ανάπτυξη «tripwire forces» (πολυεθνικοί σχηματισμοί μάχης) και η συνεχιζόμενη παρουσία αμερικανικών/συμμαχικών δυνάμεων έχει στόχο να μειώσει αυτή την αίσθηση εγκατάλειψης, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το ρίσκο εγκλωβισμού. Ένα τοπικό επεισόδιο ή ατύχημα θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε κρίση αξιοπιστίας για το ΝΑΤΟ συνολικά.

3.2. Πολωνία

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Η Πολωνία συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τον φόβο εγκατάλειψης των Βαλτικών χωρών, με επιπλέον ιστορικά προηγούμενα (διαμελισμοί, Γιάλτα, Σοβιετική κυριαρχία). Η στρατηγική της είναι να «δέσει» όσο γίνεται πιο στενά τις ΗΠΑ στην ανατολική πτέρυγα (βάσεις, πυραυλική άμυνα, F-35), μειώνοντας τον κίνδυνο εγκατάλειψης.

Ωστόσο, μια Πολωνία με ισχυρό ρόλο ως «προκεχωρημένο ανάχωμα» αυξάνει την πιθανότητα εγκλωβισμού. Σε περίπτωση που η Βαρσοβία υιοθετήσει πιο συγκρουσιακή στάση προς τη Μόσχα και το Μινσκ, οι υπόλοιποι σύμμαχοι θα κληθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υποχρέωση αλληλεγγύης και στον φόβο εγκλωβισμού σε μία κλιμάκωση που δεν επέλεξαν.

3.3. Γερμανία

Η Γερμανία βιώνει ένα ιδιότυπο δίλημμα: από τη μία, υπάρχει έντονη ιστορική και κοινωνική απροθυμία για «στρατιωτικοποίηση», που ευνοεί την αποφυγή εγκλωβισμού περιφερειακές επεμβάσεις. Από την άλλη, ως κεντρικός πυλώνας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δέχεται ισχυρή πίεση να δείξει «αξιοπιστία» και να μην θεωρηθεί ότι εγκαταλείπει τους συμμάχους της, ιδίως στην ανατολική πτέρυγα.

Έτσι η γερμανική στάση ταλαντεύεται: διστακτική εμπλοκή σε out-of-area επιχειρήσεις (Αφγανιστάν, Λιβύη), προσεκτική κλιμάκωση στην Ουκρανία (διαδοχικές φάσεις παροχής οπλικών συστημάτων), αλλά με θεσμικά ισχυρή δέσμευση στο ΝΑΤΟ. Αυτή η στάση είναι τυπικό παράδειγμα προσπάθειας ισορροπίας ανάμεσα στους δύο πόλους του διλήμματος.

3.4. Γαλλία

Η Γαλλία είναι το κλασικό προηγούμενο στρατηγικής αυτονομίας εντός μιας συμμαχίας. Η απόφαση του De Gaulle (1966) να αποχωρήσει από την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, διατηρώντας όμως τη συμμετοχή στη συμμαχία, ήταν άμεση απάντηση στο φόβο εγκλωβισμού σε αμερικανικές επιλογές και στον περιορισμό της γαλλικής πυρηνικής και στρατηγικής αυτονομίας.

Με την επιστροφή στην ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ (2009), η Γαλλία επαναζύγισε το δίλημμα: διατήρησε το εθνικό πυρηνικό δόγμα και την έμφαση στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, αλλά αναγνώρισε ότι η πλήρης αποστασιοποίηση ενέχει ρίσκο εγκατάλειψης ή περιθωριοποίησης στη διαμόρφωση της νατοϊκής στρατηγικής.

3.5. Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη και πυρηνικός εταίρος, κινείται παραδοσιακά προς την πλευρά αποτροπής της εγκατάλειψης: υπερβάλλουσα δέσμευση σε Νατοϊκές επιχειρήσεις, ισχυρή υποστήριξη της παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ρόλος ενδιάμεσου μεταξύ ΗΠΑ και ηπειρωτικών συμμάχων.

Ωστόσο, ιδίως μετά το Ιράκ και το Αφγανιστάν, ο βρετανικός δημόσιος διάλογος έχει ενσωματώσει ισχυρή κριτική στον εγκλωβισμό σε αμερικανικές επεμβάσεις. Έτσι, το Λονδίνο ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης να μην αφήσει να δημιουργηθεί η εντύπωση εγκατάλειψης προς τις ΗΠΑ και της ανάγκης να αποφύγει μια τρίτη μεγάλη περιπέτεια στο εξωτερικό, χωρίς σαφή στρατηγικό σκοπό.

3.6. Νότιες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία)

Οι χώρες αυτές δεν αντιλαμβάνονται τη Ρωσία ως άμεση στρατιωτική απειλή στον ίδιο βαθμό με την ανατολική πτέρυγα. Κατά συνέπεια, ο φόβος εγκλωβισμού σε βαλτικές/ουκρανικές κρίσεις είναι πιο έντονος, ειδικά όταν συνδέεται με πιέσεις για αύξηση αμυντικών δαπανών (2% και 5%) και με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και η επιθυμία να διατηρήσουν ρόλο στις αποφάσεις, αποτρέπει μια καθαρή κίνηση αποστασιοποίησης, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκληφθεί ως μερική εγκατάλειψη της συμμαχικής αλληλεγγύης. Στην πράξη, εφαρμόζουν στρατηγική «επιλεκτικής εμπλοκής» για να μετριάσουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού χωρίς να ενισχύσουν υπερβολικά τον φόβο εγκατάλειψης.

3.7. Τουρκία

Η Τουρκία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σύγχρονο παράδειγμα διπλού διλήμματος. Από τη μία, υπάρχει έντονος φόβος εγκατάλειψης απέναντι σε απειλές που η Άγκυρα θεωρεί υπαρξιακές: το κουρδικό ζήτημα (PKK/YPG), οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, η παρουσία ανταγωνιστών στη Συρία και στο Ιράκ.

Από την άλλη, με την αυξανόμενη χρήση του ΝΑΤΟ ως εργαλείου αμερικανικής γεωπολιτικής (όπως την αντιλαμβάνεται η τουρκική συζήτηση) και την ανάδειξη της Ρωσίας και του Ιράν ως κρίσιμων γειτόνων, ενισχύεται ο φόβος εγκλωβισμού σε συγκρούσεις που δεν συνάδουν με την τουρκική επιθυμία για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και στρατηγική Γαλάζιας Πατρίδας.

3.8. Ελλάδα (1974–1980)

Η ελληνική εμπειρία αποχώρησης από την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, και η επιστροφή το 1980, είναι ένα εμβληματικό αλλά συχνά υποτιμημένο παράδειγμα του διλήμματος. Η αποχώρηση αντανακλούσε την αντίληψη ότι το ΝΑΤΟ εγκατέλειψε την Ελλάδα, επιτρέποντας σε μία σύμμαχο (Τουρκία) να δράσει χωρίς σοβαρό φραγμό.

Η επιστροφή, όμως, αντανακλούσε τη συνειδητοποίηση ότι η παραμονή εκτός της ολοκληρωμένης στρατιωτικής δομής του ΝΑΤΟ, οδηγούσε σε αυξανόμενο κίνδυνο στρατηγικής απομόνωσης και απώλειας επιρροής στις ισορροπίες του Αιγαίου και της νοτιοανατολικής πτέρυγας, προς όφελος της Τουρκίας -δηλαδή σε έναν άλλο τύπο εγκλωβισμού, αυτή τη φορά στην περιθωριοποίηση, αν η Ελλάδα επιχειρούσε να κινηθεί μόνη της.

3.9. Ισραήλ (υποψήφιο/συνεργαζόμενο)

Στον ισραηλινό διάλογο για πιθανή, ή υποθετική ένταξη στο ΝΑΤΟ, το δίλημμα εγκλωβισμός vs εγκατάλειψη αναφέρεται ρητά, Από τη μια πλευρά, η ένταξη θα μείωνε τον φόβο εγκατάλειψης σε κρίση υψηλής έντασης. Από την άλλη, θα μπορούσε να εγκλωβίσει το Ισραήλ σε κρίσεις άλλων ΝΑΤΟϊκών μελών, ή να περιορίσει την ελευθερία κινήσεων στην περιοχή του.

3.10. Ουκρανία (υποψήφια)

Η ουκρανική περίπτωση φωτίζει το δίλημμα από την ανάποδη: η μη-ένταξη διατηρεί υψηλό τον φόβο της εγκατάλειψης ανά πάσα στιγμή από το ΝΑΤΟ, ενώ η προοπτική ένταξης δημιουργεί φόβο εγκλωβισμού για εκείνα τα μέλη του ΝΑΤΟ, που θα έπρεπε να δεσμευθούν σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία.

4. ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ

Μπορούμε να ανιχνεύσουμε το δίλλημα εγκατάλειψη vs εγκλωβισμός σε μια σειρά σεναρίων, τα οποία συχνά αναλύονται σε στρατιωτικό επίπεδο.

4.1. Σενάριο Βαλτικής / Μαύρης Θάλασσας

Μπορεί να υπάρξει ένα επεισόδιο όπου ρωσικές ή φιλορωσικές δυνάμεις προκαλούν ένα σοβαρό περιστατικό σε βαλτική χώρα ή στη Μαύρη Θάλασσα, (π.χ. κατάρριψη drone με συμμαχικό προσωπικό, ναυτικό επεισόδιο σε διεθνή ύδατα, ή κυβερνοεπίθεση με υλικές συνέπειες). Τα βαλτικά κράτη και η Πολωνία πιέζουν για αυστηρή εφαρμογή του Άρθρου 5, με ανησυχία ότι οποιαδήποτε χλιαρή αντίδραση θα σηματοδοτήσει εγκατάλειψη και θα καταρρακώσει την αποτρεπτική αξιοπιστία της συμμαχίας.

Ταυτόχρονα, κράτη της δυτικής και νότιας Ευρώπης, καθώς και μέλη με στενές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, φοβούνται ότι μια άμεση στρατιωτική απάντηση θα τα εγκλωβίσει σε μια γενικευμένη σύγκρουση που δεν είναι έτοιμα να αναλάβουν. Η πίεση για «αναλογική» αντίδραση, για κυρώσεις αντί στρατιωτικής απάντησης, ή για ενίσχυση αποτρεπτικής παρουσίας χωρίς άμεση ένοπλη σύγκρουση, είναι η έκφραση αυτού του φόβου εγκλωβισμού.

4.2. Σενάριο Ανατολικής Μεσογείου / Αιγαίου

Σε μια κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για θαλάσσιες ζώνες, ενεργειακούς πόρους ή στρατιωτική παρουσία στα νησιά, η Ελλάδα θα απαιτήσει έντονη πολιτική και, ενδεχομένως, στρατιωτική υποστήριξη για να μην νιώσει εγκαταλελειμμένη από τη συμμαχία στην αντιπαράθεσή της με έναν άλλο σύμμαχο, ιδίως αν αυτός είναι ο επιτιθέμενος.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, θα φοβάται ότι το ΝΑΤΟ θα κλίνει προς την ελληνική και την κυπριακή ερμηνεία του status quo, με αποτέλεσμα να βρεθεί εγκλωβισμένη σε ένα δυσμενές διπλωματικό περιβάλλον, όπου τα εθνικά της συμφέροντα στον χώρο της Γαλάζιας Πατρίδας θα υπονομεύονται από τους ίδιους της τους συμμάχους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αναζήτηση στρατηγικής αυτονομίας, εκτός ΝΑΤΟ.

4.3. Σενάριο Μέσης Ανατολής / Ιράν

Κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, με χτυπήματα σε ναυτιλία, βάσεις, ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, αναζωπύρωσε τον αμερικανικό κίνδυνο έκδηλης εγκατάλειψης από ευρωπαίους συμμάχους, στο βαθμό που αυτοί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν επιχειρησιακά ή να παράσχουν βάσεις.

Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όμως, καθώς και για την Τουρκία, ο κυρίαρχος φόβος είναι ο εγκλωβισμός σε πόλεμο με περιφερειακές και εσωτερικές συνέπειες (ενεργειακές τιμές, προσφυγικές ροές, τρομοκρατικό ρίσκο). Έτσι, η άρνηση συνδρομής γίνεται εργαλείο μείωσης του εγκλωβισμού, με κόστος την αύξηση της έκδηλης εγκατάλειψης από πλευράς ΗΠΑ.

4.4. Σενάριο Ουκρανίας και διεύρυνσης

Η σταδιακή σύγκλιση του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία, είτε μέσω de facto ένταξης είτε μέσω εγγυήσεων ασφάλειας, επιδεινώνει το δίλημμα. Τα κράτη της ανατολικής πτέρυγας φοβούνται ότι αν το ΝΑΤΟ δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις, η Ουκρανία – και κατ’ επέκταση τα ίδια – θα βιώσουν εγκατάλειψη απέναντι στη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, κράτη που δεν επιθυμούν άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία φοβούνται ότι η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας θα τα εγκλωβίσει σε μια σύγκρουση από την οποία δεν μπορούν εύκολα να απεμπλακούν, ειδικά αν το Κίεβο υιοθετήσει επιθετική στρατηγική ανακατάληψης εδαφών.

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Το δίλημμα εγκλωβισμός vs εγκατάλειψη δεν είναι αφηρημένο, αλλά προκύπτει από συγκεκριμένες πολιτικές και θεσμικές επιλογές.

Η διεύρυνση της κοινής δομής διοίκησης, των μόνιμων δυνάμεων, των αυτόματων ρητρών αντίδρασης, και της «στρατηγικής διαβεβαίωσης» των συμμάχων μπορεί να μειώσει τον φόβο εγκατάλειψης, αλλά αυξάνει την πιθανότητα να εισέλθουν οι σύμμαχοι σε συγκρούσεις από τις οποίες δεν μπορούν να αποδεσμευτούν πολιτικά, χωρίς απώλεια κύρους. Η κατανομή κόστους και ρόλων σε επιχειρήσεις (π.χ. ποιος αναλαμβάνει στόχους υψηλού ρίσκου) επηρεάζει άμεσα την αντίληψη εγκλωβισμού (αν ένα κράτος θεωρεί ότι σηκώνει δυσανάλογο βάρος) και εγκατάλειψης (αν θεωρεί πως άλλοι «κρύβονται πίσω» από την ομπρέλα του).

Η επιφύλαξη συμμετοχής σε συγκεκριμένες ΝΑΤΟϊκές αποστολές (π.χ. περιορισμοί κανόνων εμπλοκής, μη συμμετοχή σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης) μειώνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού, αλλά τροφοδοτεί την εντύπωση «αναξιόπιστου συμμάχου», αυξάνοντας τον φόβο εγκατάλειψης σε μελλοντικές κρίσεις.

Οι δηλώσεις απόλυτης δέσμευσης («ακλόνητες εγγυήσεις», «μια επίθεση σε έναν είναι επίθεση σε όλους») και η επιθετική ρητορική προς αντιπάλους μειώνουν τις αμφιβολίες των συμμάχων για εγκατάλειψη, αλλά μπορούν να παγιδεύσουν πολιτικά τα κράτη σε κλιμάκωση, από την οποία δύσκολα μπορούν να αποκλιμακώσουν χωρίς σοβαρή απώλεια αξιοπιστίας.

Συνεπώς, η διαχείριση του διλήμματος δεν είναι απλώς ρητορική επιλογή, αλλά συνδέεται με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις για δομές διοίκησης, κανόνες ανάπτυξης, κανόνες εμπλοκής και πολιτική επικοινωνία.

6. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ CEM GÜRDENİZ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

6.1. Η λογική του Gürdeniz

Ο Cem Gürdeniz, ναύαρχος ε.α. και θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας», στο άρθρο του «The Global Balance of Power: NATO Creates Risks, Not Security for Türkiye» υποστηρίζει ότι το ΝΑΤΟ, στην τρέχουσα φάση, λειτουργεί κυρίως ως φορέας κινδύνων για την Τουρκία παρά ως εγγυητής ασφάλειας.

Το επιχείρημα του Gürdeniz μπορεί να συνοψιστεί στα εξής σημεία:

Μεταμόρφωση του ΝΑΤΟ: Από συμμαχία ανάσχεσης της ΕΣΣΔ, το ΝΑΤΟ έχει γίνει βασικό εργαλείο της αμερικανικής γεωπολιτικής, που χρειάζεται έναν «μόνιμο εχθρό» (Ρωσία, Κίνα, Ιράν) για να διατηρεί τη συνοχή του και την αμερικανική ηγεμονία στην Ευρώπη. Η Τουρκία ως προκεχωρημένο φυλάκιο: Η Τουρκία, χάρη στη γεωγραφία της (Στενά, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή), μετατρέπεται σε προκεχωρημένο φυλάκιο σε σχεδόν όλα τα μέτωπα αντιπαράθεσης του ΝΑΤΟ με Ρωσία και Ιράν, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε συγκρούσεις που δεν εξυπηρετούν το τουρκικό συμφέρον σταθερότητας με τους γείτονες. Ασυμβατότητα απειλών: Οι κύριες απειλές που αντιλαμβάνεται η Τουρκία (ΠΚΚ/YPG, Ανατολική Μεσόγειος, Γαλάζια Πατρίδα, Συρία) δεν ταυτίζονται με τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, ενώ πολλά μέλη του ΝΑΤΟ υιοθετούν πολιτικές που η Άγκυρα βλέπει ως εχθρικές (στήριξη YPG, καταφύγια Γκιουλενιστών, ελληνοκεντρικές πολιτικές στην Ανατ. Μεσόγειο). Αυτό ενισχύει την αντίληψη ότι η συμμαχία δεν αποτρέπει την εγκατάλειψη, αλλά επιτείνει την έκθεση. Πρόταση: Γαλλικό μοντέλο 1966, τουρκική εκδοχή: Ο Gürdeniz προτείνει η Τουρκία να εξετάσει σοβαρά την αποχώρηση από την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, διατηρώντας όμως τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ως πολιτική συμμαχία. Αυτό θα επέτρεπε, κατά την άποψή του, πλήρη εθνικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, των βάσεων, των ραντάρ και των τακτικών πυρηνικών στο έδαφος της Τουρκίας, μειώνοντας τον κίνδυνο εγκλωβισμού, χωρίς να διαρρηγνύει εντελώς τους δεσμούς με τη Δύση. Οικονομική διάσταση και στρατηγική αυτονομία: Ο Gürdeniz υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη στρατηγική τρωτότητα της Τουρκίας είναι η οικονομική εξάρτηση από εξωτερική χρηματοδότηση. Όσο συνεχίζεται αυτό, η Τουρκία θα παραμένει ευάλωτη σε πολιτικές πιέσεις του «Ατλαντικού συστήματος». Άρα η απεξάρτηση από τη δυτική χρηματοδότηση και η στροφή σε παραγωγικό/εθνικό μοντέλο ανάπτυξης είναι προϋπόθεση για ουσιαστική στρατηγική αυτονομία.

Στην ουσία, ο Gürdeniz διαβάζει το δίλημμα εγκατάλειψη vs εγκλωβισμός ως να έχει ήδη κριθεί. Κατά τη δική του οπτική, η Τουρκία έχει βιώσει de facto εγκατάλειψη σε ζητήματα ΠΚΚ/YPG και Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ταυτόχρονα απειλείται με εγκλωβισμό σε ευρύτερες συγκρούσεις με τη Ρωσία και το Ιράν. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι το ισοζύγιο γύρισε αρνητικά και απαιτείται ριζική αναπροσαρμογή.

6.2. Άλλες απόψεις στην Τουρκία

Η τουρκική συζήτηση δεν είναι μονολιθική. Μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον τρεις άλλες βασικές γραμμές αντίληψης, όπως αποτυπώνονται σε αναλύσεις think tanks, ακαδημαϊκές μελέτες και πολιτική ρητορική.

Η πρώτη αφορά τη πλήρη παραμονή και διαχείριση τριβών, αυτή η γραμμή υποστηρίζει ότι, παρά τις σοβαρές τριβές, το ΝΑΤΟ παραμένει κρίσιμο για τη διεθνή θέση της Τουρκίας. Η αποχώρηση από την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ θα μείωνε δραστικά την τουρκική επιρροή στις νατοϊκές αποφάσεις, θα υπονόμευε την πρόσβαση σε τεχνολογία, πληροφορίες και διαλειτουργικότητα, και θα μπορούσε να οδηγήσει σε de facto εγκατάλειψη της Τουρκίας σε μελλοντικές κρίσεις. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης προτείνουν «σκληρή διαπραγμάτευση» εντός του ΝΑΤΟ, όχι αποστασιοποίηση τύπου De Gaulle.

Η δεύτερη αφορά την επιδίωξη στρατηγικής αυτονομίας εντός του ΝΑΤΟ, Πρόκειται για μια μορφή «στρατηγικής αυτονομίας χωρίς ρήξη». Η Τουρκία, με βάση αυτή την αντίληψη, πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς της με μη δυτικούς εταίρους (Ρωσία, Κίνα, κράτη του Κόλπου, Αφρική) και να καλλιεργήσει ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία, αλλά να παραμείνει ενεργό μέλος της νατοϊκής δομής ώστε να αποφεύγει την πλήρη απομόνωση και να διατηρεί τον λόγο της στο ευρωατλαντικό σύστημα.

Η τρίτη αφορά την κριτική στο «γαλλικό προηγούμενο» και στο μπλοκ αντι-αμερικανικών αφηγήσεων. Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν ότι η τουρκική αναζήτηση στρατηγικής αυτονομίας συχνά «προωθείται» από ένα οικοσύστημα ιδρυμάτων/δεξαμενών σκέψης με έντονα αντι-αμερικανικό αφήγημα, το οποίο, όμως, δεν παίρνει επαρκώς υπόψη τις δομικές διαφορές μεταξύ Γαλλίας της δεκαετίας του 1960 και Τουρκίας του 21ου αιώνα (πυρηνική δύναμη, θέση στην ΕΕ, οικονομική δομή κ.λπ.). Η υιοθέτηση γαλλικού μοντέλου χωρίς ανάλογες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε ασύμμετρες απώλειες για την Τουρκία.

Συνολικά, ενώ ο Gürdeniz εκφράζει μια συνεκτική και δημοφιλή σε ορισμένους κύκλους γραμμή υπέρ «δραστικής απεμπλοκής» από τα νατοϊκά δεσμά, η κυρίαρχη πολιτική τάση στην Άγκυρα μέχρι τώρα φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση διαχείρισης τουδιλήμματος εντός του ΝΑΤΟ, με ταλαντεύσεις ανάλογα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τις διεθνείς ισορροπίες.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το δίλημμα εγκατάλειψη vs εγκλωβισμός παραμένει κεντρικό για την κατανόηση της δυναμικής του ΝΑΤΟ. Η θεωρία του Snyder παρέχει ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο για την ερμηνεία των συμπεριφορών κρατών-μελών, από τα Βαλτικά κράτη μέχρι την Τουρκία και την Ελλάδα. Τα σενάρια κρίσης δείχνουν ότι το δίλημμα δεν είναι αφηρημένο, αλλά ενεργοποιείται από συγκεκριμένα επεισόδια και πολιτικές επιλογές.

Η τουρκική περίπτωση, και ειδικά η πρόταση Gürdeniz, φωτίζει το πώς το δίλημμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα υπέρ ριζικών αλλαγών στη συμμαχική θέση μιας χώρας. Ωστόσο, έχουν σημασία και οι αντίθετες απόψεις στην Τουρκία που υπογραμμίζουν ότι η διαχείριση του διλήμματος δεν απαιτεί αναγκαστικά ρήξη, αλλά μπορεί να επιδιωχθεί μέσω «στρατηγικής αυτονομίας εντός του ΝΑΤΟ».

Πηγή: https://geoeurope.org