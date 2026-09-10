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Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα στοχοποίησης κρίσιμων υποδομών θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζεται με συνέπειες από τη Συμμαχία.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία των υποθαλάσσιων δικτύων για την παγκόσμια συνδεσιμότητα και την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή της Αρκτικής.

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Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απέτρεψαν ρωσική μυστική επιχείρηση, η οποία είχε σκοπό να προκαλέσει δολιοφθορά σε κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Αρκτική.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη διεύθυνση υποθαλάσσιου πολέμου GUGI της Μόσχας, η οποία χρησιμοποίησε υποβρύχια βαθέων υδάτων για να προσομοιώσει την ανάπτυξη της εξελιγμένης και καταστροφικής τεχνολογίας.

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Exclusive: Deep in Arctic waters near the remote Svalbard archipelago this spring, NATO allies caught Russian subs training to unleash a secret weapon designed to disable critical undersea cables without leaving any fingerprints https://t.co/XJrdaVoeUc — Reuters (@Reuters) September 10, 2026

Δυναμείς τη Βρετανίας, της Νορβηγίας και των ΗΠΑ εντόπισαν τα ρωσικά σκάφη στα οποία απαγορεύτηκε να προχωρήσουν, άρα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, ματαιώνοντας τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της μυστικής επιχείρησης.

Συνεχίζονται οι υβριδικές ρωσικές επιχειρήσεις κατά της Ευρώπης

Η αποκάλυψη έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη, η οποία από το καλοκαίρι έχει στοχοποιηθεί ποικιλοτρόπως από τη Μόσχα που εξαπολύει υβριδικές επιχειρήσεις, όπως επιθέσεις με drones κατά της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Ρωσίας. Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση με drone που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική και άκρως απόρρητη επίσκεψη στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου 2026, μετέφεροντας αυστηρό μήνυμα στο Κρεμλίνο να μην προχωρήσει σε καμία επιθετική ή υβριδική ενέργεια έναντίον χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της Βαλτικής.

Σύμφωνα με το Reuters, το Λονδίνο και το Όσλο είχαν αποκαλύψει τον Απρίλιο ότι είχαν εντοπίσει μια μυστική ρωσική επιχείρηση στα αρκτικά ύδατα. Ωστόσο, η ανακάλυψη του νέου όπλου, η τοποθεσία της επιχείρησης και η εμπλοκή των ΗΠΑ δεν είχαν γίνει μέχρι τώρα γνωστές.

«Μέσω της κοινής μας επιχείρησης, στείλαμε ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι δεν μπορεί να δρα μυστικά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ.

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US, NATO allies foil Russian subsea cable sabotage plot https://t.co/CK90frRfsb pic.twitter.com/WSfme1dFyT — New York Post (@nypost) September 10, 2026

«Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές στις ρωσικές αρχές ότι οποιαδήποτε απόπειρα να στοχοποιήσουν τις κρίσιμες υποδομές μας θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπιστεί με συνέπειες», είπε. «Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να κλιμακωθούν οι εντάσεις στον Άπω Βορρά».

Η κρισιμότητα των καλωδίων

Ορισμένοι Αμερικανοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Μόσχα θέλει να πιέσει τις χώρες του ΝΑΤΟ για να τεστάρει αν θα απαντήσουν συλλογικά (με βάση το Άρθρο 5 για την κοινή άμυνα) στη ρωσική επιθετικότητα. Η επίθεση στα υποβρύχια καλώδια εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

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Τα καλώδια αυτά έχουν μικρό πάχος και βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας ή είναι θαμμένα λίγο κάτω από αυτόν και είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια συνδεσιμότητα του διαδικτύου και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η οικονομική και στρατηγική τους σημασία τα κατέστησε στόχους σε παλαιότερες συρράξεις, συμπεριλαμβανομένου του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διαβίβαση διαταγών μέσω τηλεγράφου ή τηλεφώνου.

Δύο υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών μήκους 1.400 χιλιομέτρων, που συνδέουν το Σβάλμπαρντ με τη νορβηγική ενδοχώρα, βρίσκονται σε βάθος έως και 2.700 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μεταφέρουν τεράστιο όγκο δορυφορικών δεδομένων που λαμβάνονται στον επίγειο δορυφορικό σταθμό SvalSat, τον μεγαλύτερο στον κόσμο, ο οποίος αποτελεί μέρος του δικτύου Near Space Network της NASA.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό. Το Κρεμλίνο αρνείται σταθερά ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε χώρες του ΝΑΤΟ.

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Η ασφάλεια των υποθαλάσσιων δικτύων έχει μετατραπεί σε βασική προτεραιότητα του ΝΑΤΟ μετά την καταστροφή τριών από τους τέσσερις αγωγούς Nord Stream το 2022.

Από το 2023 έχουν επίσης αυξηθεί οι περιπτώσεις πλοίων που κινούνται αργά πάνω ή κοντά σε αγωγούς, καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καταγράφοντας τις θέσεις τους. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «drifting», δεν είναι παράνομη σε διεθνή ύδατα, ωστόσο ειδικοί ασφαλείας θεωρούν ότι μπορεί να αποτελεί προετοιμασία για μελλοντικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Κρίσιμο πεδίο η Αρκτική

Σύμφωνα με τη Windward, η δραστηριότητα αυτού του είδους στη Βόρεια Θάλασσα αυξήθηκε πέρυσι κατά 52%, ενώ στην περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας κατά 88%.

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Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την επιτήρηση κρίσιμων υποδομών μέσω πρωτοβουλιών όπως τα Baltic Sentry και Nordic Warden, ενώ δυτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ευάλωτη, καθώς η εξάρτησή της από υποθαλάσσια δίκτυα αυξήθηκε ταχύτερα από τις δυνατότητες προστασίας τους.

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Βρετανία, Νορβηγία και ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους συνεργασία στην Αρκτική, περιοχή που θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια του βόρειου Ατλαντικού.

Η ρωσική άσκηση στο Σβάλμπαρντ, σύμφωνα με τις δυτικές πηγές του Reuters, δεν κατέληξε σε καταστροφή καλωδίων, όμως αποκάλυψε μια νέα διάσταση της αντιπαράθεσης Ρωσίας και ΝΑΤΟ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

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