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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πιο δυνατό το ΝΑΤΟ πιέζοντας τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, περιγράφοντας μια «πραγματιστική» σχέση με έναν ηγέτη που «κάνει του κεφαλιού του».

«Έχει κάνει καλό στο ΝΑΤΟ, υπό την έννοια ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες τους. Για μια χώρα στην πρώτη γραμμή, όπως η Φινλανδία, αυτό είναι κάτι θετικό», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

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Οι ΗΠΑ παραμένουν «αναμφίβολα» εταίρος στην περιοχή της Αρκτικής, παρά τις σκέψεις του Τραμπ για την Γροιλανδία, τόνισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας. «Κατανοώ πως όλη αυτή η πολιτική ρητορική προκαλεί ανησυχία και, βεβαίως, είμαστε 100% στο πλευρό της Δανίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε ο Στουμπ και συμπλήρωσε «αν δούμε όμως την άλλη όψη του νομίσματος, θεωρώ πως οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται επιτέλους την σπουδαιότητα της Αρκτικής».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ