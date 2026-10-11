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Ένα απρόσμενο καταφύγιο βρήκε ένα κοπάδι φλαμίνγκο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς οι εργαζόμενοι ενός ζωολογικού πάρκου μετέφεραν τα ροζ πτηνά στις τουαλέτες των εγκαταστάσεων για να τα προστατεύσουν από το πέρασμα του τυφώνα Ησαΐα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο ZooWorld, στην περιοχή Panama City Beach, ενώ το ισχυρό καιρικό φαινόμενο πλησίαζε τις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

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Οι υπεύθυνοι του πάρκου αποφάσισαν να μεταφέρουν τα φλαμίνγκο σε εσωτερικό χώρο, προκειμένου να τα προφυλάξουν από τους ισχυρούς ανέμους και τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Οι εικόνες των πτηνών, συγκεντρωμένων μέσα στις τουαλέτες, δημοσιεύτηκαν από το AccuWeather και γρήγορα τράβηξαν την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί τα ζώα χρειάζονται διαφορετική προστασία κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα

Η προετοιμασία ενός ζωολογικού πάρκου για την έλευση ενός τυφώνα απαιτεί διαφορετικά μέτρα προστασίας, ανάλογα με το είδος των ζώων και τις ανάγκες τους.

Όπως εξήγησαν οι υπεύθυνοι του ZooWorld, ορισμένα ζώα μπορούν να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους με άχυρο, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερο χώρο ή πρόσβαση σε νερό.

Για τα φλαμίνγκο επιλέχθηκε ένας εσωτερικός χώρος, με τις τουαλέτες του πάρκου να μετατρέπονται προσωρινά σε καταφύγιο μέχρι να περάσει το επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο.

Ο Ησαΐας έφερε ανέμους έως 169 χλμ./ώρα στη Φλόριντα

Ο Ησαΐας έπληξε τη Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 2, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, περίπου τα 169 χιλιόμετρα την ώρα.

Το πέρασμά του προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, πλημμύρες και διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές των νότιων ΗΠΑ. Στη συνέχεια, το φαινόμενο εξασθένησε καθώς κινήθηκε πάνω από την ξηρά και υποβαθμίστηκε σε μετατροπικό κυκλώνα.

Σύμφωνα με τις αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.