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Η Μαίρη Τραμπ δήλωσε ότι η «φθίνουσα» υγεία του θείου της δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε «πτωτική πορεία».

Η ανιψιά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έγραψε για την υγεία του θείου της στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο της εν μέσω εικασιών ότι η κατάσταση της υγείας του ηγέτη των ΗΠΑ επιδεινώνεται ψυχικά και σωματικά.

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Αναφερόμενη στην πρόσφατη ασταθή συμπεριφορά του, τις βραδινές αναρτήσεις και την ασταθή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, η Μαίρη πρόσθεσε: «Μπορεί να έχει ακόμα στιγμές που φαίνεται πιο συνεπής, αλλά ψυχολογικά βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

«Βιώνει συνεχείς ναρκισσιστικές κακώσεις και τίποτα δεν τρομάζει τον Ντόναλντ περισσότερο από την ταπείνωση».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, αμφισβήτησε τα λεγόμενα της Μαίρη για την υγεία του θείου της, αποκαλώντας την « μία αδιάφορη ηττημένη που δεν έχει ιδέα για τίποτα».



Στα τέλη Μαΐου, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed για την τρίτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο μέσα σε 13 μήνες, για έναν τακτικό ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο.

Ο πρόεδρος διαπιστώθηκε ότι είναι «πλήρως ικανός» να υπηρετήσει, αφού υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και άλλες καρδιολογικές απεικονίσεις, μαζί με εξετάσεις για καρκίνο και άλλες προληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από 22 ειδικούς.

Ο 79χρονος Τραμπ δήλωσε μετά την τρίωρη επίσκεψη ότι οι εξετάσεις πήγαν «ΤΕΛΕΙΑ».

Επισήμανε επίσης ότι έλαβε άριστη βαθμολογία σε ένα γνωστικό τεστ, γράφοντας: «Σε αντίθεση με άλλους προέδρους των ΗΠΑ, κανένας από τους οποίους δεν έχει δώσει ποτέ εγκεκριμένο, υψηλής δυσκολίας, γνωστικό τεστ, εγώ σημείωσα άριστα 30 στα 30, που θεωρείται «ακραία νοημοσύνη».

«Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το τέταρτο τέτοιο τεστ που λαμβάνω, όλα ΤΕΛΕΙΑ ή 120 σωστές απαντήσεις από 120 ερωτήσεις! Είναι πολύ σπάνιο κάποιος να λάβει τέλεια βαθμολογία, ειδικά όταν επιτυγχάνεται τέσσερις συνεχόμενες φορές».