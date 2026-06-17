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Το απρόβλεπτο πρόβλημα στην Πισίνα Αντανάκλασης, ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο Ουάσινγκτον, έρχεται να σκιάσει ένα έργο που παρουσιάστηκε ως σύμβολο ανανέωσης της αμερικανικής πρωτεύουσας. Η ανακαίνιση, κόστους περίπου 16 εκατ. δολαρίων, ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, με στόχο την αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων διαρροών και τη βελτίωση της εικόνας του μνημείου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, η δεξαμενή έχανε περίπου 16 εκατομμύρια γαλόνια νερού ετησίως, γεγονός που επέβαλε εκτεταμένες παρεμβάσεις. Οι εργασίες περιλάμβαναν αμμοβολή, στεγανοποίηση, επισκευές και επαναβαφή του πυθμένα σε σκούρες μπλε αποχρώσεις, εμπνευσμένες από τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

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Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου, η ανάπτυξη φυκιών μετέτρεψε το γαλάζιο σκηνικό σε κιτρινοπράσινο, προκαλώντας αμηχανία και νέα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της πολυδάπανης παρέμβασης.

Ένα πρόβλημα με ιστορία πολλών ετών

Η εμφάνιση φυκιών στην Πισίνα Αντανάκλασης μπορεί να προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις, ωστόσο οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για ένα χρόνιο ζήτημα που συνοδεύει τη δεξαμενή από την κατασκευή της, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Η τεράστια έκτασή της, που ξεπερνά το μέγεθος δέκα ολυμπιακών πισινών, καθιστά τη συντήρησή της ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Σύμφωνα με τον ειδικό στη συντήρηση πισινών Κοτσίζ Γουάνζερ, η δεξαμενή τροφοδοτείται με φυσικό νερό από την παλιρροιακή λεκάνη της περιοχής, το οποίο συχνά ευνοεί την ανάπτυξη φυκιών λόγω της ποιότητάς του. Παράλληλα, το σκούρο μπλε χρώμα που επιλέχθηκε για τον πυθμένα απορροφά περισσότερη θερμότητα, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων δίνουν καθημερινή μάχη για τον καθαρισμό, χρησιμοποιώντας όζον, υπεροξείδιο του υδρογόνου και ειδικές υποβρύχιες σκούπες, χωρίς όμως να έχουν εξαφανιστεί πλήρως οι πράσινες κηλίδες.

Ποια θεωρείται η οριστική λύση

Κατά τον Γουάνζερ, η πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η πλήρης αποστράγγιση της δεξαμενής και η επαναπλήρωσή της με γλυκό νερό, το οποίο θα υφίσταται συνεχή επεξεργασία πριν εισέλθει στο σύστημα.

New footage of workers dumping hydrogen peroxide into the algae-filled Reflecting Pool pic.twitter.com/2tqBIwnRgu — FactPost (@factpostnews) June 16, 2026

Μια τέτοια παρέμβαση θα περιόριζε σημαντικά τις πιθανότητες νέας ανάπτυξης φυκιών, αν και θα απαιτούσε πρόσθετο κόστος και χρόνο.

Μέχρι τότε, οι εργασίες καθαρισμού συνεχίζονται υπό το βλέμμα χιλιάδων επισκεπτών και τουριστών που συρρέουν καθημερινά στον ιστορικό χώρο, με την ελπίδα ότι το φιλόδοξο έργο θα αποκτήσει τελικά την εικόνα που είχαν οραματιστεί οι εμπνευστές του.