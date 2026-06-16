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Τους σκοπέλους και διχογνωμίες που χρειάστηκε να ξεπερστούν για να φτάσουμε στο σημείο να αποφασίσουν οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην υπογραφή κατ’ αρχήν συμφωνίας με το Ιράν αλλά και τους εσωτερικούς διχασμούς επί του θέματος, αναδεικνύει ρεπορτάζ του Axios.

Στο ένα στρατοπεδο ήταν οι σκεπτικιστές με πρώτον τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που φέρεται να υποστήριξε μιλώντας στον Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους ότι τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία υποδεικνύθουν ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει πραγματικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πηρυνικό του πρόγραμμα, κάτι που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος με την συμφωνία που θα διαπραγματευτεί εντός 60 ημερών.

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Αανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη εμφανίζονται να εξέφρασαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα πάντα με το Axios υπέρ της υπογραφής της κατ αρχήν συμφωνίας ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σημειώνεταει πως η ενημέρωση από τον Ράτκλιφ έγινε στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων κορυφής τις ώρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις οποίες ο Τραμπ και η ομάδα του συζήτησαν πληροφορίες που συγκέντρωσαν αρκετές αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έδειχναν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιρανοί αξιωματούχοι συζητούσαν τη συμφωνία μεταξύ τους ήταν ασυμβίβαστος με αυτά που έλεγαν στους μεσολαβητές και τις ΗΠΑ.

Βασιζόμενοι σε αυτές Ράτκλιφ και Ρούμπιο εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν οι Ιρανοί θα συμφωνούσαν να λάβουν τα μέτρα που επιδιώκουν οι ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

«Οι πληροφορίες αντικατοπτρίζουν ότι οι ιρανικές προθέσεις δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας», ανέφερε στο Axios μια από τις πηγές της ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ ακούει όλες τις απόψεις για οποιοδήποτε ζήτημα – αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι αυτός που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις».

«Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας πληροί όλες τις κόκκινες γραμμές που η κυβέρνηση έχει διατυπώσει εδώ και καιρό, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, δεν μπορεί να διατηρήσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του και δεν μπορεί να κρατήσει όμηρο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα συμφωνούσε μόνο σε μια «καλή» τελική συμφωνία.

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«Οι Ιρανοί θα πάρουν περισσότερα»

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, «το πλήρες κείμενο της αρχικής συμφωνίας των 14 σημείων δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αλλά μια πηγή που το γνωρίζει υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θα λάβουν περισσότερα από όσα δίνουν βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας – εκτός εάν συμφωνήσουν να υπογράψουν μια πυρηνική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στους στόχους των ΗΠΑ».

Η πηγή ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται στο Μνημόνιο Κατανόησης να «επιλύσουν τη διάθεση του αποθηκευμένου εμπλουτισμένου υλικού» και να «συζητήσουν το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα ζητήματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα περιληφθεί στην τελική συμφωνία».

Το κείμενο αναφέρει ότι το Ιράν θα διατηρήσει το status quo του πυρηνικού του προγράμματος, εφόσον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή. Εάν επιτευχθεί τελική πυρηνική συμφωνία, εντός 30 ημερών οι ΗΠΑ θα απομακρύνουν τις δυνάμεις που κινητοποίησαν για τον πόλεμο και θα τερματίσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με όσα είπε η ίδια πηγή για το κείμενο του μνημονίου κατανόησης.

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Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, τέλος, ότι οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν σε δύο με τρεις εβδομάδες αν το Ιράν είναι σοβαρό σχετικά με τις πυρηνικές παραχωρήσεις. Εάν όχι, η διαδικασία θα μπορούσε να σταματήσει χωρίς το Ιράν να κερδίσει πολλά