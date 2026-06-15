Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.



Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοϊα στην περιοχή.



Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, την Παρασκευή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Πιθανόν να γίνει σε ευρωπαϊκή χώρα, όπως στη Γενεύη της Ελβετίας.



Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως«έγγραφο τιμής» για την περιοχή και τις «δυνάμεις της αντίστασης» του Ιράν.



Μιλώντας σε συνέδριο, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι υπήρχαν «μικρές διαφορές σε ένα πολύ σύντομο τμήμα», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Η αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία αποδεικνύει ότι «είμαστε νικητές», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Επαναλειτουργούν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ —μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδος για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, την οποία το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει για μήνες— θα ανοίξουν την Παρασκευή, ενώ πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Advertisement

Advertisement

«Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει!», έγραψε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα συμπλήρωσε: «Τα πλοία αρχίζουν να κινούνται, πολλά από αυτά φορτωμένα με πετρέλαιο, έξω από τα Στενά του Ορμούζ».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση, αν και οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς η εκκαθάριση της θαλάσσιας διόδου από τυχόν νάρκες ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησαν κατά περίπου 5% τη Δευτέρα, ενώ τα χρηματιστήρια κατέγραψαν άνοδο.

Η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να ηγηθούν μιας αποστολής στα Στενά, με την υποστήριξη της Ολλανδίας και της Ιταλίας, προκειμένου να βοηθήσουν στην ασφαλή επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού μόλις η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε την ελπίδα ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός της εβδομάδας, καθώς οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες συνεχίζονται. «Η προσδοκία μας είναι ότι τα Στενά θα ανοίξουν χωρίς διόδια μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσουμε σε αυτές τις τεχνικές συνομιλίες», δήλωσε στο CNBC.

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, μετέδωσε ότι το προσχέδιο της συμφωνίας αναγνωρίζει την κυριαρχία Ιράν και Ομάν επί των υπηρεσιών ναυσιπλοΐας στα Στενά. Κατά την ίδια πηγή, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση μόνο για 60 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων σχεδιάζει την είσπραξη εσόδων.

Ο πόλεμος είχε εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό βαρίδι για τον Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς πολίτες έντονα δυσαρεστημένους από την άνοδο των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις και από μέλη του ίδιου του του κόμματος, τα οποία επιμένουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί οριστικά.