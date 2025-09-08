Μια 80χρονη γυναίκα στην Ιαπωνία έστειλε χρήματα μέσω διαδικτύου σε έναν απατεώνα, ο οποίος με κάποιο τρόπο κατάφερε να την πείσει ότι ήταν αστροναύτης που είχε εγκλωβιστεί σε ένα διαστημόπλοιο και χρειαζόταν τα χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.

Οι δυό τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά μέσω social media τον Ιούλιο. Ο απατεώνας είπε στο θύμα, το οποίο ζει στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ότι ήταν αστροναύτης και συνέχισαν να αναπτύσσουν τη διαδικτυακή τους «σχέση».

Ο άνδρας τελικά της είπε ότι βρισκόταν «στο διάστημα σε ένα διαστημόπλοιο αυτή τη στιγμή» και «δεχόταν επίθεση και χρειαζόταν οξυγόνο», σύμφωνα με το Skynews .

Η αστυνομία στο Χοκάιντο ανέφερε ότι το θύμα, που ζει μόνη της, πείστηκε στη συνέχεια να μεταφέρει περίπου ένα εκατομμύριο γιεν (5.780 ευρώ). Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για κλασσική περίπτωση «ροναντικής» διαδικτυακής απάτης, όπου οι δράστες εκμεταλλεύονται άτομα που αναζητούν αγάπη.

Πηγή: Skynews