Ινδός γιατρός κατηγορείται ότι χτύπησε ασθενή με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιατρικό Κολλέγιο Indira Gandhi στη Σίμλα της Βόρειας Ινδίας, μετά από διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο του μιλούσε.
Το περιστατικό έχει μάλιστα καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.
Ο ασθενής, Άρτζουν Πανουάρ, βρισκόταν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και είχε ξαπλώσει σε άλλη πτέρυγα λόγω δυσκολίας στην αναπνοή.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός άρχισε να του μιλάει με αγενή τόνο χωρίς καμία πρόκληση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει λογομαχία όταν ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του.
Ο κ. Πανουάρ δήλωσε ότι μόλις είχε υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και ζήτησε οξυγόνο αλλά ο γιατρός τον αμφισβήτησε και στη συνέχεια τον χτύπησε, παρά το γεγονός ότι του ζήτησε να μιλάει με περισσότερο σεβασμό.
