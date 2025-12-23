Ινδός γιατρός κατηγορείται ότι χτύπησε ασθενή με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιατρικό Κολλέγιο Indira Gandhi στη Σίμλα της Βόρειας Ινδίας, μετά από διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο του μιλούσε.

Το περιστατικό έχει μάλιστα καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

This doctor is facing serious backlash in India after a now-viral video showed him beating up a patient.



A man went to the hospital for an endoscopy and was told to rest on a bed after the procedure, but the doctor refused, and the argument escalated. pic.twitter.com/79lm9zbTQA — Dera II (@Neutral_OC) December 22, 2025

Ο ασθενής, Άρτζουν Πανουάρ, βρισκόταν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και είχε ξαπλώσει σε άλλη πτέρυγα λόγω δυσκολίας στην αναπνοή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός άρχισε να του μιλάει με αγενή τόνο χωρίς καμία πρόκληση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει λογομαχία όταν ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του.

So apparently the doctor assaulted the patient who protested at being called "tu" and ask for polite behaviour. Suspended, FIR registered against doctor Raghav Narula. pic.twitter.com/9yro51btbf — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 23, 2025

Ο κ. Πανουάρ δήλωσε ότι μόλις είχε υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και ζήτησε οξυγόνο αλλά ο γιατρός τον αμφισβήτησε και στη συνέχεια τον χτύπησε, παρά το γεγονός ότι του ζήτησε να μιλάει με περισσότερο σεβασμό.

(Με πληροφορίες από DailyMail)