Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, με έναν μαινόμενο ταύρο να προκαλεί πανικό και τραυματισμούς.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ταύρος επιτέθηκε σε περαστικούς μέσα σε τοπική αγορά της Τσανγκσά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.
Το ζώο είχε δραπετεύσει από σφαγείο και εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της περιοχής, προκαλώντας χάος. Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν κινηματογραφική ταινία, με πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, ενώ κάποιοι δεν κατάφεραν να αποφύγουν την επίθεσή του.
🔥 湖南長沙一頭黃牛衝上街頭，狂撞3人！— 海外爆料 (@zhihui999) June 21, 2026
6月21日凌晨，湖南長沙街頭發生黃牛撞人事件，一頭待宰的黃牛逃出牛肉市場，在街道上瘋狂撞人，接連有3名路人被撞飛，當地出動大批特警抓牛。… pic.twitter.com/DjQTaU8MkB
Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τον ταύρο να χτυπά με δύναμη δύο περαστικούς, εκσφενδονίζοντάς τους στον αέρα, ενώ στη συνέχεια επιτίθεται σε ακόμη ένα άτομο και το ρίχνει στο έδαφος. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή, καθώς το ζώο παρέμενε εξαιρετικά επικίνδυνο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ταύρος τελικά θανατώθηκε περίπου δύο ώρες μετά τη δραπέτευσή του.