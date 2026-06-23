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Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, με έναν μαινόμενο ταύρο να προκαλεί πανικό και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ταύρος επιτέθηκε σε περαστικούς μέσα σε τοπική αγορά της Τσανγκσά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

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Το ζώο είχε δραπετεύσει από σφαγείο και εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της περιοχής, προκαλώντας χάος. Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν κινηματογραφική ταινία, με πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, ενώ κάποιοι δεν κατάφεραν να αποφύγουν την επίθεσή του.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τον ταύρο να χτυπά με δύναμη δύο περαστικούς, εκσφενδονίζοντάς τους στον αέρα, ενώ στη συνέχεια επιτίθεται σε ακόμη ένα άτομο και το ρίχνει στο έδαφος. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή, καθώς το ζώο παρέμενε εξαιρετικά επικίνδυνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ταύρος τελικά θανατώθηκε περίπου δύο ώρες μετά τη δραπέτευσή του.