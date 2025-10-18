Μια από τις πιο παράξενες ιστορίες που έχουν καταγραφεί έρχεται στο φως, με πρωταγωνιστή έναν 76χρονο οδηγό, o οποίος ξέχασε το αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ για 20 ολόκληρα χρόνια, πιστεύοντας ότι του το είχαν κλέψει.

Το περιστατικό συνέβη το μακρινό 1997 στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας, όταν ο άνδρας στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ένα μεγάλο δημοτικό πάρκινγκ της πόλης. Όταν επέστρεψε αργότερα για να το παραλάβει, διαπίστωσε πως το όχημα δεν βρισκόταν στο σημείο που το είχε σταθμεύσει.

Advertisement

Advertisement

O ίδιος δεν θυμόταν με ακρίβεια το σημείο, και παρά τις προσπαθείες του, δεν μπόρεσε να το βρεί, με αποτέλεσμα να θεωρήσει πως είχε πέσει θύμα κλοπής, προχωρόντας αμέσως σε δήλωση στις αρχές. Μάλιστα, ακόμη και με τη βοήθεια της τοπικής αστυνομίας, το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε ποτέ – ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν όλοι για τα 20 χρόνια.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο, 20 χρόνια αργότερα, το 2017, όταν ένας υπάλληλος από εταιρεία απόσυρσης οχημάτων εντόπισε ένα παλιό αυτοκίνητο, εγκαταλελειμμένο στον ίδιο χώρο στάθμευσης και αποφάσισε να καλέσει τις αρχές πριν το απομακρύνει. Μετά από έλεγχο, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για το ίδιο όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο δύο δεκαετίες νωρίτερα.

Όπως αποδείχθηκε, ο ιδιοκτήτης είχε μπερδέψει το σημείο στάθμευσης και θυμόταν λάθος το μέρος όπου είχε αφήσει το όχημά του. Όταν δεν το βρήκε εκεί που νόμιζε, υπέθεσε ότι είχε πέσει θύμα κλοπής και το εγκατέλειψε. Το αυτοκίνητο, ωστόσο, παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια ακίνητο, μέχρι που εντοπίστηκε από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ο 76χρονος πλέον οδηγός επέστρεψε στο σημείο με τη συνοδεία της αστυνομίας, οπού εντόπισε το όχημα, το οποίο από τα χρόνια ακινησίας ήταν μη κατάλληλο για κυκλοφορίας και οδηγήθηκε εν τέλει σε μάντρα για σκραπ.

Μάλιστα, το εν λόγω περιστατικό δεν είναι το μοναδικό παρόμοιας φύσεως που έχει καταγραφεί στην Γερμανία. Σε μια άλλη υπόθεση στο Μόναχο, ένας οδηγός είχε δηλώσει την κλοπή του οχήματός, το οποίο το βρήκε μόνος του 2 χρόνια αργότερα, μόλις 4 χλμ μακριά από το σημείο που πίστευε ότι το είχε παρκάρει. Όπως αποδείχθηκε, μέσα στο πορτμπαγκάζ υπήρχαν χιλιάδες ευρώ και εργαλεία μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν παραμείνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια.

Να σημειωθεί ότι και διάσημοι έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Justin Bieber, ο οποίος είχε χάσει μια Ferrari αξίας 200.000 ευρώ, την οποία εντόπισε τελικά ο προσωπικός του βοηθός τρεις εβδομάδες αργότερα,.

Παράλληλα, ο ηθοποιός Richard Harris, γνωστός για τον ρόλο του ως Albus Dumbledore στις πρώτες ταινίες του Harry Potter, είχε αφήσει τη Rolls-Royce του σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας πρόστιμα που έφτασαν μέχρι και τα 540.000 δολάρια (περίπου 500.000 ευρώ).