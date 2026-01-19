Η ζωή στην χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης που έχει καλύψει τα πάντα. Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, ενώ στην πρωτεύουσα της περιοχής Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι. Πρόκειται για τον ισχυρότερο χιονιά, τον δριμύτερο που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από όγκους χιονιού που έπεφτε από στέγες.

Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει στον δεύτερο σε ορισμένες φορές μέχρι και τον τέταρτο όροφο των κτηρίων. Παιδιά φαίνεται να «κάνουν τσουλήθρα» σε ένα στρώμα χιονιού τόσο ψηλό όσο μία πολυκατοικία στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, διασκεδάζοντας με τα έλκηθρα και κάνοντας σκι. Άλλοι φαίνεται να το διασκεδάζουν πηδώντας από τα παράθυρα τους και καταλήγοντας στο «αφράτο» χιόνι.

Άλλοι κάτοικοι δεν φαίνεται να το διασκεδάσουν τόσο αφού τα αυτοκίνητά τους έχουν θαφτεί μέτρα κάτω από την επιφάνεια του χιονιού. Ένας άντρας μάλιστα φαίνεται σε βίντεο να προσπαθεί να ξεθάψει το αυτοκίνητο του το οποίο έχει βυθιστεί σε 5 μέτρα χιόνι.

Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ χιονιού 146 ετών.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν έλλειψη τροφίμων στα καταστήματα, ενώ κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και αναγκαία φάρμακα.

