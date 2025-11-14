Εντυπωσιακό βίντεο με μια ομάδα φαλαινών όρκα που κυνηγούσαν μια φώκια ενώ εκείνη σώθηκε επειδή κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρύμνη του σκάφους της κατέγραψε μια φωτογράφος άγριας ζωής που βρισκόταν σε εκδρομή παρακολούθησης φαλαινών ανοικτά του Σιάτλ.

Η Τσαρβέτ Ντράκερ βρισκόταν σε ένα ενοικιαζόμενο σκάφος μήκους 6 μέτρων κοντά στο σπίτι της, σε νησί του Σάλις Σι, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον 8 φαλαινών όρκα.

Οι συντονισμένες κινήσεις και τα χτυπήματα της ουράς των όρκων έδειχναν πως βρισκόντουσαν σε κυνήγι. Η Ντράκερ χρησιμοποίησε τον τηλεφακό της κάμεράς της και εντόπισε μια φώκια λιμνοθαλάσσης που προσπαθούσε να ξεφύγει.

"He's back on, he's back on!"



Μία από τις φωτογραφίες της έδειχνε τη φώκια να εκτοξεύεται στον αέρα πάνω από τις φάλαινες που ανατάραζαν το νερό, κι εκείνη υπέθεσε ότι παρακολουθούσε τις τελευταίες στιγμές του ζώου.

Καθώς όμως οι όρκες πλησίαζαν το σκάφος, η Ντράκερ και η ομάδα της συνειδητοποίησαν ότι η φώκια συνέχιζε να την καταδιώκει το κοπάδι. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη θαλάσσια άγρια ζωή, είχαν σβήσει τη μηχανή για να αποφύγουν τον κίνδυνο να τραυματιστούν οι φάλαινες.

Η φώκια βγήκε από το νερό και σκαρφάλωσε στην πλατφόρμα κολύμβησης στην πρύμνη, δίπλα στη μηχανή – ουσιαστικά βρίσκοντας τη σωτηρία της στο σκάφος.

«Είσαι καλά, απλώς μείνε εκεί, φίλε» ακούγεται να λέει η Ντράκερ, καθώς η φώκια την κοιτάζει.

Οι όρκες δεν τα παράτησαν αμέσως. Αντίθετα φαίνεται πως συνεργάστηκαν για να κουνήσουν το σκάφος ώστε να ρίξουν τη φώκια στο νερό. Το βίντεο στο κινητό της Ντράκερ δείχνει τις φάλαινες να ευθυγραμμίζονται και να κινούνται προς το σκάφος με διαδοχικές καταδύσεις που δημιουργούσαν κύματα. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως “wave-washing”, έχει καταγραφεί από επιστήμονες ήδη από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τη NOAA.

Η φώκια έπεσε στο νερό τουλάχιστον μία φορά, αλλά κατάφερε να ξανανέβει στο σκάφος, και οι όρκες τελικά απομακρύνθηκαν έπειτα από περίπου 15 λεπτά.

(Με πληροφορίες από ABC)