Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ανάλυση της Squaremouth κατατάσσει τη Γροιλανδία ως τον ακριβότερο παγκόσμιο προορισμό για το 2026, με το υψηλό κόστος να αποδίδεται κυρίως σε πολικές αποστολές και πολυτελή θέρετρα.

Αντιθέτως, οι πιο οικονομικοί διεθνείς προορισμοί εντοπίζονται εκτός Ευρώπης, με πόλεις όπως το Σαλβαδόρ και η Μπανγκόκ να προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές για τους ταξιδιώτες.

Στην Ευρώπη, το Σαράγεβο αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη επιλογή για σύντομες αποδράσεις, ενώ το Όσλο καταγράφεται ως η ακριβότερη πόλη για αντίστοιχες επισκέψεις.

Η Ελλάδα κατατάσσεται όγδοη στη λίστα των ακριβότερων ευρωπαϊκών χωρών, καθιστώντας τις διακοπές σε δημοφιλείς προορισμούς μια ιδιαίτερα δαπανηρή δραστηριότητα για τις ελληνικές οικογένειες.

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Οι διακοπές έχουν γίνει πια άσκηση οικονομικής αντοχής. Από τη μία υπάρχουν οι προορισμοί-όνειρο, εκεί όπου το ταξίδι μοιάζει περισσότερο με επένδυση ζωής παρά με απλή απόδραση. Από την άλλη, υπάρχουν οι πόλεις και οι χώρες όπου ο ταξιδιώτης μπορεί ακόμη να κάνει αξιοπρεπείς διακοπές χωρίς να χρειαστεί να αδειάσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Squaremouth, που βασίστηκε σε πάνω από 100.000 πωλήσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης, έρευνες σε περισσότερους από 6.000 ταξιδιώτες και στοιχεία από πλατφόρμες όπως Google Flights και Kayak Hotels, οι ακριβότεροι προορισμοί για το 2026 είναι κυρίως μακρινοί, απομονωμένοι ή πολυτελείς. Στην κορυφή βρίσκεται η Γροιλανδία, με μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού 1.171 δολάρια, ακολουθούν οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Γαλλική Πολυνησία, η Ανταρκτική και οι Μαλδίβες. Στη δεκαπεντάδα μπαίνουν επίσης Ελβετία, Ζιμπάμπουε, Τερκς και Κέικος, Μποτσουάνα, Ανγκουίλα, Αγία Λουκία, Ναμίμπια, Ισλανδία, Νορβηγία και Ζάμπια.

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Το συμπέρασμα είναι καθαρό: οι πιο ακριβές διακοπές του κόσμου δεν είναι μόνο θέμα «ακριβού ξενοδοχείου». Είναι θέμα πρόσβασης, αεροπορικών, περιορισμένης διαθεσιμότητας, πολυτελών resorts, σαφάρι, αποστολών εξερεύνησης και εμπειριών που απευθύνονται σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος. Γι’ αυτό και η Squaremouth καταγράφει ως πιο ακριβές κατηγορίες ταξιδιών τις πολικές αποστολές, τους νησιωτικούς/παραθαλάσσιους προορισμούς πολυτελείας και τα σαφάρι.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικοί διεθνείς προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με λίστα που αποδίδεται στην Expedia, είναι κυρίως εκτός Ευρώπης: Σαλβαδόρ στη Βραζιλία, Γκουανταλαχάρα και Μέριδα στο Μεξικό, Μπογκοτά στην Κολομβία, Χο Τσι Μιν στο Βιετνάμ, Σάο Πάολο, Μπανγκόκ, Έντμοντον, Κουάλα Λουμπούρ και Σάντο Ντομίνγκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκάδα δεν υπάρχει ευρωπαϊκός προορισμός.

Αν περιοριστούμε στην Ευρώπη και ειδικά στα city breaks, η εικόνα αλλάζει. Η Post Office Travel Money καταγράφει ως φθηνότερη πόλη για σύντομη απόδραση το Σαράγεβο, με συνολικό κόστος 248 λίρες για το καλάθι των 12 βασικών εξόδων, και ακολουθούν Βουκουρέστι, Τίρανα, Βελιγράδι, Τρέντσιν, Ρίγα, Λιλ, Βίλνιους, Στρασβούργο και Ποντγκόριτσα. Στην άλλη άκρη, ακριβότερη ευρωπαϊκή πόλη για city break είναι το Όσλο, με 734 λίρες, και ακολουθούν Κοπεγχάγη, Εδιμβούργο, Γενεύη, Βαρκελώνη, Δουβλίνο, Άμστερνταμ, Κορκ, Βενετία και Μαδρίτη.

Και η Ελλάδα; Εδώ θέλει προσοχή. Η Ελλάδα δεν μπαίνει στους 15 ακριβότερους προορισμούς του κόσμου της Squaremouth. Άρα δεν ανήκει στην παγκόσμια «υπερπολυτελή» κατηγορία τύπου Γροιλανδία, Μαλδίβες ή Γαλλική Πολυνησία. Όμως δεν είναι πλέον και φθηνός προορισμός. Σε ευρωπαϊκή κατάταξη της Budget Your Trip, η Ελλάδα εμφανίζεται 8η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη, με μέσο ημερήσιο κόστος 215,75 ευρώ ανά άτομο, πίσω από Ελβετία, Λιχτενστάιν, Γαλλία, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Λουξεμβούργο και Ισλανδία, αλλά πάνω από Ολλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Με απλά λόγια: αν βάζαμε την Ελλάδα στη μία ή στην άλλη πλευρά, δεν θα την τοποθετούσαμε στους πιο φθηνούς, αλλά στο πάνω ράφι των ακριβών ευρωπαϊκών προορισμών. Όχι στους 15 πιο ακριβούς του πλανήτη, αλλά σίγουρα μέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο κοστοβόρων ευρωπαϊκών χωρών, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ελληνικά δεδομένα για μια οικογένεια. Για μία τετραμελή οικογένεια που επιλέγει νησί, το συνολικό κόστος επταήμερων διακοπών μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 2.500 με 3.000 ευρώ, ενώ ακόμη και οι οδικές διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 2.000 ευρώ.

Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται σε μια δύσκολη ενδιάμεση ζώνη. Για τους ξένους παραμένει ελκυστική, ηλιόλουστη, ασφαλής και με τεράστια ποικιλία εμπειριών. Για τον Έλληνα όμως, ιδιαίτερα για την οικογένεια, οι διακοπές σε δημοφιλές νησί γίνονται όλο και περισσότερο προνόμιο. Δεν είμαστε Μαλδίβες. Αλλά για πολλούς Έλληνες, η Μύκονος, η Σαντορίνη και αρκετά πλέον νησιά μοιάζουν οικονομικά σαν να είναι πολύ πιο μακριά απ’ όσο δείχνει ο χάρτης.