Συγκλονιστική διαδρομή από την καταπίεση στην ελευθερία είναι η ιστορία ζωής της Ρόγια Καρίμι, η οποία εξαναγκάστηκε να γίνει «νύφη-παιδί» στα 15 της χρόνια και επίσης μητέρα σε πολύ νεαρή ηλικία στο Αφγανιστάν.

Ζώντας υπό ασφυκτικούς κοινωνικούς και θρησκευτικούς περιορισμούς, αποφάσισε να δραπετεύσει από τη χώρα μαζί με τη μητέρα και τον μικρό της γιο, αναζητώντας άσυλο στη Νορβηγία.

Advertisement

Advertisement

Εκεί ξεκίνησε από το μηδέν: έμαθε τη γλώσσα, σπούδασε νοσηλευτική και εργάστηκε σε νοσοκομείο του Όσλο. Ωστόσο, το bodybuilding αποτέλεσε το πραγματικό σημείο καμπής στη ζωή της.

Όπως λέει η ίδια, η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό τη βοήθησε να απελευθερωθεί ψυχικά και να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της. «Κάθε φορά που πηγαίνω στο γυμναστήριο, θυμάμαι πως κάποτε δεν μου επιτρεπόταν ούτε να αθλούμαι», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η Ρόγια γνώρισε εκεί και τον δεύτερο σύζυγό της, Καμάλ Τζαλαλουντίν, επίσης bodybuilder, ο οποίος τη στήριξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το άθλημα.

Πριν από 18 μήνες, εγκατέλειψε τη νοσηλευτική για να αφιερωθεί πλήρως στο bodybuilding, επιδιώκοντας να σπάσει τα κοινωνικά στερεότυπα που την κρατούσαν πίσω. «Για να καινοτομήσεις, πρέπει πρώτα να απελευθερωθείς από τα καλούπια που σου επέβαλαν», τονίζει.

Παρά την επιτυχία της, η Ρόγια δέχεται προσβολές και απειλές από φανατικούς που θεωρούν προκλητική την εμφάνισή της. Εκείνη όμως δεν πτοείται ενώ χρησιμοποιεί τα social media για να επικοινωνεί με γυναίκες στο Αφγανιστάν, προτρέποντάς τες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Σήμερα, στα 30 της χρόνια, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης και ετοιμάζεται να διαγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding στη Βαρκελώνη. «Αισθάνομαι περηφάνια και χαρά», λέει. «Η πορεία μου ήταν δύσκολη, αλλά κάθε βήμα με έφερε πιο κοντά στο όνειρό μου».

Advertisement

(Με πληροφορίες από BBC)