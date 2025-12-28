Η Οσεάν Ντοντέν, η 29χρονη Γαλλίδα τενίστρια που στο παρελθόν είχε φτάσει έως το Νο46 της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, προκαλώντας αίσθηση στον χώρο του τένις.

Η τελευταία της αγωνιστική διάκριση καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2024, όταν έφτασε μέχρι τη φάση των «16» στο Australian Open. Ωστόσο, στη συνέχεια η πορεία της διακόπηκε, καθώς αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στο αυτί, γεγονός που την υποχρέωσε να αποσυρθεί προσωρινά από τα κορτ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναγκαστικής παύσης, η Ντοντέν αποφάσισε να προχωρήσει σε επέμβαση αύξησης στήθους, εξηγώντας δημόσια την επιλογή της το περασμένο καλοκαίρι:

«Δεν ντρέπομαι να δείξω ότι έκανα επέμβαση στήθους. Το ήθελα εδώ και πολύ καιρό… αφού έτσι κι αλλιώς θα σταματήσω για έξι μήνες το τένις, ας κάνω αυτό που θέλω».

Λίγο πριν επιστρέψει ξανά στην αγωνιστική δράση έχοντας ήδη συμμετάσχει σε τουρνουά στις αρχές Δεκεμβρίου η Γαλλίδα τενίστρια προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων, ανακοινώνοντας ότι απέκτησε χορηγία από την πλατφόρμα OnlyFans, όπου δημιούργησε και προσωπικό λογαριασμό.

Η ίδια έκανε γνωστή τη συνεργασία της με ανάρτησή της, γράφοντας:

«Ανακάλυψε ένα σύμπαν όπου το τένις συναντά τη sensual πλευρά, πάντα με στυλ»

Η Ντοντέν είναι η πρώτη εν ενεργεία αθλήτρια της WTA που αποκτά λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στη μέχρι τώρα καριέρα της, που ξεπερνά τα 10 χρόνια, έχει αποκομίσει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια από χρηματικά έπαθλα.

Εκτιμάται, ωστόσο, ότι μέσω της νέας αυτής συνεργασίας μπορεί να φτάσει σε αντίστοιχα έσοδα μέσα σε μόλις έναν χρόνο, γεγονός που εξηγεί και την απόφασή της να προχωρήσει στη συμφωνία.