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Η δημοσιοποίηση της διαθήκης της Κάθριν, Δούκισσας του Κεντ, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η σύζυγος του Πρίγκιπα Εδουάρδου του Κεντ απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της περιουσία που ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Το περιεχόμενο της διαθήκης της αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί την περιουσία της, αντανακλώντας τις αρχές και τις προτεραιότητες που χαρακτήρισαν τη ζωή της μετά την αποχώρησή της από τα δημόσια βασιλικά καθήκοντα.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψή της για τα εννέα βαφτιστήρια της, στα οποία άφησε από 5.000 λίρες το καθένα. Παράλληλα, τα κοσμήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα πέρασαν στον σύζυγό της, Δούκα του Κεντ, με την επιθυμία να τα μοιράσει σύμφωνα με χειρόγραφες οδηγίες που του είχε αφήσει πριν από τον θάνατό της.

Στη διαθήκη της συμπεριέλαβε και μια δωρεά ύψους 10.000 λιρών προς το Future Talent, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε το 2004, με στόχο τη στήριξη ταλαντούχων νέων μουσικών από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, μέσω υποτροφιών και παροχής μουσικών οργάνων.

Η αγάπη της για τη μουσική παρέμεινε αναλλοίωτη μέχρι το τέλος της ζωής της. Για περισσότερα από δέκα χρόνια ταξίδευε κάθε εβδομάδα από το Λονδίνο στο Χαλ, όπου δίδασκε μουσική σε δημόσιο σχολείο χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Κυρία Κεντ», κρατώντας μυστική τη βασιλική της ιδιότητα.

Το 1993 έγινε επίσης η πρώτη υψηλόβαθμη προσωπικότητα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη εποχή που ασπάστηκε δημόσια τον Καθολικισμό. Μετά τον θάνατό της, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ, μια σπάνια επιλογή για μέλος της βρετανικής μοναρχίας, επιβεβαιώνοντας την εικόνα της ως μιας γυναίκας που προτίμησε να ακολουθήσει τις προσωπικές της αξίες παρά τις αυστηρές επιταγές του βασιλικού πρωτοκόλλου.