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Η επίθεση πραγματοποιήθηκε παρά την προσωρινή εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως μεταξύ των τοπικών αρχών και των ενόπλων ομάδων.

Η χώρα αντιμετωπίζει ευρύτερα προβλήματα ασφαλείας, καθώς η δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων, αποσχιστικών ομάδων και εγκληματικών δικτύων πλήττει διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Η έλλειψη επαρκούς κρατικής παρουσίας καθιστά την ασφάλεια μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη Νιγηρία παρά τον πλούτο της.

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Άλλη μία πολύνεκρη επίθεση έρχεται να υπενθυμίσει ότι η Νιγηρία εξακολουθεί να βυθίζεται σε έναν φαύλο κύκλο βίας. Ένοπλες συμμορίες εισέβαλαν σε χωριά και σκότωσαν τουλάχιστον 21 κατοίκους, αφήνοντας πίσω τους καμένα σπίτια, λεηλασίες και οικογένειες σε απόγνωση. Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας, όπου οι αποκαλούμενοι «bandits» πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές επιδρομές σε απομονωμένες κοινότητες.

Οι συμφωνίες με τους ενόπλους καταρρέουν

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Όπως μεταδίδει το Reuters, ακόμη και οι τοπικές συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί ανάμεσα σε κοινοτικές αρχές και ένοπλες ομάδες αποδεικνύονται εύθραυστες. Οι δράστες επέστρεψαν λίγους μήνες μετά από προσωρινή εκεχειρία, εκτελώντας αδιακρίτως κατοίκους και διαλύοντας κάθε ελπίδα επιστροφής στην κανονικότητα. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται σε πολλές πολιτείες της βόρειας Νιγηρίας, όπου η κρατική παρουσία παραμένει ανεπαρκής.

Ο γραμματέας της περιοχής Σόνα, ο Αλχάτζι Σέχου Γκάρμπα, είπε πως διαπράχθηκαν επιθέσεις εναντίον κατοίκων πέντε χωριών, δίνοντας απολογισμό που κάνει λόγο για 23 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους αγρότες.

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Νταγκάγια, άλλοι οκτώ στο χωριό Τουντούν Ναμάλι, πέντε στο Μαρανάι, ένας στο Σόνα και ένας στο Ντανκαμάλι, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 23», σημείωσε.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που τραυματίστηκαν εισήχθησαν αρχικά σε τοπικό γενικό νοσοκομείο, προτού διακομιστούν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη γειτονική πολιτεία Σόκοτο.

Η κρίση δεν αφορά μόνο τον βορρά

Η εικόνα όμως είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι συχνά παρουσιάζεται. Η Νιγηρία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας όχι μόνο στα βόρεια σύνορα, όπου δρουν τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η Boko Haram και το Islamic State West Africa Province (ISWAP), αλλά και στα νοτιοανατολικά, όπου παρατηρούνται αποσχιστικές ένοπλες ομάδες, απαγωγές και επιθέσεις εναντίον κρατικών στόχων. Παράλληλα, εγκληματικότητα, ληστείες και απαγωγές καταγράφονται ακόμη και στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Αμπούτζα, ενώ το Λάγος, η μεγαλύτερη οικονομική μητρόπολη της Αφρικής, αντιμετωπίζει επίσης υψηλά επίπεδα οργανωμένου εγκλήματος και βίαιων επιθέσεων.

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Η προσωπική εμπειρία από τη Νιγηρία

Έχοντας ταξιδέψει τρεις φορές στη Νιγηρία, διαπίστωσα από κοντά ότι τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Στο Λάγος, η ελληνική και κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, που διατηρεί σημαντική παρουσία στη χώρα, ακολουθεί εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Οι μετακινήσεις γίνονται σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και με μεγάλη προσοχή. Όπως χαρακτηριστικά λέγεται μεταξύ των Ελλήνων που εργάζονται εκεί, κυκλοφορούν «τοίχο-τοίχο», αποφεύγοντας κάθε άσκοπη έκθεση σε επικίνδυνες ζώνες.

Μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες αλλά και τεράστιες προκλήσεις

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Παρά τον τεράστιο φυσικό της πλούτο, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον πληθυσμό που ξεπερνά τα 230 εκατομμύρια κατοίκους, η Νιγηρία εξακολουθεί να παλεύει με την τρομοκρατία, τις ένοπλες συμμορίες, τις απαγωγές για λύτρα και τις διακοινοτικές συγκρούσεις. Οι συνεχείς επιθέσεις αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη μεγαλύτερη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.