Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα τραυματίστηκε στο ισχίο και στο χέρι μετά από επίθεση θαλάσσιας χελώνας ενώ κολυμπούσε στο Λιμένι.

Η ίδια απέδωσε το περιστατικό στην αλλοίωση της συμπεριφοράς του ζώου λόγω της συστηματικής σίτισης από τους λουόμενους στην περιοχή.

Η παθούσα ζήτησε την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των πολιτών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ βίωσε η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα στη Μάνη, όταν δέχθηκε επίθεση από θαλάσσια χελώνα ενώ κολυμπούσε στο Λιμένι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ισχίο και στο χέρι. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία της μέσα από βίντεο στα social media, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την προστασία των λουομένων.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, λίγο μετά την επιστροφή της από την Κύπρο, όπου εργαζόταν. Είχε ταξιδέψει στη Μάνη για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης με φίλους και επέλεξε να κάνει μπάνιο στο Λιμένι.

Advertisement

Advertisement

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως πριν μπει στη θάλασσα είχε ενημερωθεί ότι στην περιοχή υπάρχουν θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες θεωρούνται φιλικές. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική πινακίδα για πιθανούς κινδύνους.

«Ξαφνικά η χελώνα ήρθε πάνω μου, μου άρπαξε το ισχίο και κλείδωσε το στόμα της. Φώναζα από τον πόνο και πίστεψα ότι θα μου κόψει κομμάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Στην προσπάθειά της να απομακρύνει το ζώο, έβαλε το χέρι της μπροστά, με αποτέλεσμα η χελώνα να τη δαγκώσει και στο μεσαίο δάχτυλο.

«Το δάχτυλό μου έπαθε κάταγμα, το νύχι μου είναι σε άθλια κατάσταση. Προσπαθούσα με το άλλο μου χέρι να της ανοίξω το στόμα για να με αφήσει», περιέγραψε.

Παρά το σοκ που υπέστη, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο το ζώο, αλλά ανθρώπινες συμπεριφορές που, όπως είπε, έχουν αλλοιώσει τη φυσική του συμπεριφορά.

«Δεν φταίει η χελώνα. Φταίνε οι άνθρωποι που την ταΐζουν συνέχεια. Έτσι μπερδεύει τον άνθρωπο με την τροφή», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε αργότερα πως κάποιοι συνηθίζουν να ταΐζουν τη συγκεκριμένη χελώνα.

Advertisement

Παράλληλα, ζήτησε να τοποθετηθεί σήμανση στο σημείο, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με όσα της ανέφεραν, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε και για την ασφάλεια των παιδιών, λέγοντας: «Έπαθα σοκ γιατί σκέφτηκα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν στη θέση μου ήταν ένα μικρό παιδί. Προσέξτε τα παιδιά σας».

Κλείνοντας, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα ώστε να ενημερώνονται οι λουόμενοι και να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Advertisement