Ο Βασιλιάς Κάρολος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον μονάρχη κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη κρίθηκαν «πολύ σημαντικές», σύμφωνα με δήλωση κορυφαίου συμβούλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Telegraph.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε θέση να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, απομακρυνόμενος σαφώς από την προηγούμενη θέση του, η οποία επέμενε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη για την επίτευξη ειρήνης.

Η αλλαγή στάσης φαίνεται να συνέβη μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στον ΟΗΕ. Όταν ερωτήθηκε αν η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε αλλάξει το μυαλό του Τραμπ, ο Αντρέι Γερμάκ, διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι, υπογράμμισε τη σημασία των συνομιλιών του Τραμπ με τον Βασιλιά Κάρολο και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ:

«Ήταν μια εξαιρετική επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζω τη θέση της Μεγαλειότητάς του, του Πρωθυπουργού Στάρμερ και των άλλων ανθρώπων που συνάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ… ήταν πραγματικά σημαντική», είπε.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η αλλαγή στάσης του Τραμπ συνέβη αμέσως μετά τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του με τον Βασιλιά Κάρολο, κατά την κρατική επίσκεψη. Ο μονάρχης φιλοξένησε την οικογένεια Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ, περνώντας μαζί τους γεύμα, δείπνο και μια ολόκληρη μέρα δραστηριοτήτων. Στην ομιλία του στο κρατικό δείπνο αναφέρθηκε μία φορά ονομαστικά στην Ουκρανία, με πολιτικό ύφος:

«Οι χώρες μας έχουν τη στενότερη σχέση στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».