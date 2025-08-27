Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα της Κίνας, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή αντοχής, λίγες εβδομάδες πριν τα προγραμματισμένα της εγκαίνια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η τεράστια κατασκευή, που εκτείνεται πάνω από ένα φαράγγι στην επαρχία Γκουιτζόου σε ύψος 625 μέτρων, κατέχει πλέον τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο.

Η γέφυρα δημιουργήθηκε με σκοπό να βελτιώσει τις οδικές συνδέσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές, να διευκολύνει το εμπόριο και να ενισχύσει τον τουρισμό στην επαρχία.

The Huajiang Grand Canyon Bridge, poised to become the tallest bridge in the world, has passed a crucial load test. 96 heavy-duty trucks formed a 3,300-ton convoy on the bridge, which is set to open later this year in China. #Bridge #LoadTest #China pic.twitter.com/1flgrmNjct August 26, 2025

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί και η ανέγερση ενός μεγάλου κέντρου για extreme sports στη βάση του φαραγγιού.

Σύμφωνα με το BBC, η δοκιμή αντοχής της γέφυρας, η οποία αποτελεί μέρος των τελικών ελέγχων πριν την έναρξη της κυκλοφορίας, διήρκεσε πέντε ημέρες.

The Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China's Guizhou Province, set to become the world's tallest bridge, had completed a key load test as of Monday, ahead of its scheduled opening in late September https://t.co/7FRvbrGpx0 pic.twitter.com/bGq7JUvN6F — China Xinhua News (@XHNews) August 25, 2025

Κατά τη διάρκεια της, τοποθετήθηκαν 96 φορτηγά σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας, προκειμένου να επαληθευτεί η δομική της ακεραιότητα.