Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα της Κίνας, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή αντοχής, λίγες εβδομάδες πριν τα προγραμματισμένα της εγκαίνια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η τεράστια κατασκευή, που εκτείνεται πάνω από ένα φαράγγι στην επαρχία Γκουιτζόου σε ύψος 625 μέτρων, κατέχει πλέον τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο.

Η γέφυρα δημιουργήθηκε με σκοπό να βελτιώσει τις οδικές συνδέσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές, να διευκολύνει το εμπόριο και να ενισχύσει τον τουρισμό στην επαρχία.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί και η ανέγερση ενός μεγάλου κέντρου για extreme sports στη βάση του φαραγγιού.

Σύμφωνα με το BBC, η δοκιμή αντοχής της γέφυρας, η οποία αποτελεί μέρος των τελικών ελέγχων πριν την έναρξη της κυκλοφορίας, διήρκεσε πέντε ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της, τοποθετήθηκαν 96 φορτηγά σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας, προκειμένου να επαληθευτεί η δομική της ακεραιότητα.