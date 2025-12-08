Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ κατέκλυσαν σήμερα έναν χώρο στάθμευσης στο Μπουένος Άιρες, καθώς η Αργεντινή θέλει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό σκύλων τέτοιας ράτσας που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μόνο μέρος.

Με τίτλο το «Χρυσό Κύμα» (Golden Wave), η συγκέντρωση ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομα κατέληξε σε μια πολυπληθή συνάντηση στο πάρκο Bosques de Palermo της πρωτεύουσας της νοτιοαμερικάνικης χώρας.

Σκυλιά γκόλντεν ριτρίβερ κάθε ηλικίας, από ενθουσιώδη κουτάβια που έπαιζαν στη λάσπη έως πιο ώριμα ζώα να περιφέρονται φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και ευφάνταστα κοστούμια, γέμισαν το πάρκο, ενώ οι ιδιοκτήτες του κάθισαν να πιουν μάτε, ένα διάσημο ρόφημα της Αργεντινής, και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Είμαστε μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Φάουστο Ντουπέρε, ο οποίος οργάνωσε την εκδήλωση.

«Μια συγκέντρωση αυτού του μεγέθους δεν έχει ποτέ ξανά πραγματοποιηθεί και πιστεύω πως θα είναι ιστορικό το ότι θα καταρρίψουμε το ρεκόρ του Βανκούβερ με 1.685 γκόλντερ ριτρίβερ», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Εάν κοιτάξετε γύρω σας, τα καταφέραμε, 100%».

Δέκα παρατηρητές παρέστησαν στην εκδήλωση προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμετοχή, ανέφερε ο Ντουπέρε και η τελική καταμέτρηση θα δημοσιευτεί μόλις επιβεβαιωθεί.

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είπε επίσης πως πιστεύει ότι τουλάχιστον 2.000 σκυλιά συγκεντρώθηκαν στη σημερινή εκδήλωση.

«Σίγουρα, με μια πρώτη ματιά θα ξεπεράσουμε το Βανκούβερ», υπογράμμισε.

Masiva juntada de Golden Retievers en Buenos Aires para romper el récor mundial 🐶



🗣️Si bien falta conocer el número oficial, el organizador del evento aseguró que el "récord es argentino" 🇦🇷



Viory🤳 pic.twitter.com/U0YACrVkLJ — El Destape (@eldestapeweb) December 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Reuters

