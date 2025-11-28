Ένας άνδρας βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με μια αρκούδα μέσα σε δημόσια τουαλέτα στην Ιαπωνία, σε ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό από την «επιδημία» επιθέσεων που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ φέτος. Το θύμα, ένας 69χρονος φύλακας, είπε στην αστυνομία ότι είχε παρατηρήσει το ζώο, μήκους περίπου 1–1,5 μέτρου, να τον κοιτάζει καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από το κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σε μια στιγμή που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, ο άνδρας έπεσε προς τα πίσω και κατάφερε να απωθήσει την αρκούδα με κλωτσιά, με αποτέλεσμα το ζώο να τραπεί σε φυγή. Τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί πόδι, αλλά κατάφερε να τρέξει στο κοντινό αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό, που συνέβη κοντά σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό που είχε κλείσει για τη νύχτα, αναφέρει ο Guardian.

Η Ιαπωνία βιώνει φέτος μια εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση επιθέσεων αρκούδων. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, από τις αρχές Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άτομα από επιθέσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός επιθέσεων ανέρχεται σε 197 – αριθμός-ρεκόρ. Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στην Ακίτα, περιφέρεια στα βόρεια της χώρας, ενώ ακολουθούν η Ιβάτε και η Φουκουσίμα στα βορειοανατολικά.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι πεινασμένες αρκούδες εισβάλλουν όλο και πιο συχνά σε κατοικημένες περιοχές, ψάχνοντας τροφή, καθώς οι φυσικές τους πηγές όπως βελανίδια και φουντούκια είναι λιγοστές φέτος.

Σε μια πρωτοφανή αντίδραση, η κυβέρνηση έχει στείλει δυνάμεις αυτοάμυνας στην Ακίτα για να βοηθήσουν τους ντόπιους κυνηγούς να παγιδεύσουν και, αν χρειαστεί, να εξοντώσουν τα ζώα. Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν επίσης άδεια να πυροβολούν τις αρκούδες, λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού αδειούχων κυνηγών.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς ο αριθμός των επιθέσεων για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει εύκολα το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των 219 περιστατικών που καταγράφηκαν από τον Απρίλιο του 2024. Η Ιαπωνία ζει έναν χειμώνα τρόμου, με τους πολίτες να προσπαθούν να προφυλαχθούν από τα άγρια ζώα που έχουν γίνει πλέον καθημερινοί επισκέπτες στις γειτονιές τους.