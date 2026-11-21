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Η ίδια δήλωσε ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει την απόκτηση τρίτου παιδιού, τονίζοντας την ευτυχία που βιώνει με την οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε τη δύσκολη απώλεια του πατέρα της μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας και τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε η οικογένειά της.

Με αφορμή το προσωπικό της πένθος, προέτρεψε τον κόσμο να εκφράζει έμπρακτα την αγάπη του στους οικείους του, καθώς ο χρόνος δεν είναι δεδομένος.

Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα συνεχίζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις συμμετέχοντας στη θεατρική παράσταση Μπλε ώρες.

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Για την οικογένειά της, την καθημερινότητα με τους δύο γιους της, αλλά και τη δύσκολη απώλεια του πατέρα της μίλησε η Κατερίνα Στικούδη σε συνέντευξή της στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά», που κυκλοφορεί το Σάββατο (21/11/26).

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία συμμετέχει στην παράσταση «Μπλε ώρες», αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπιζε ο πατέρας της και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένειά της. Παράλληλα, απάντησε στο ενδεχόμενο να αποκτήσει τρίτο παιδί με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, εξηγώντας πως προς το παρόν δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους.

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Η καθημερινότητα με τους δύο γιους της και το ενδεχόμενο τρίτου παιδιού

Μιλώντας για τη σχέση της με τον Βύρωνα και τον Νικόλα, η Κατερίνα Στικούδη περιέγραψε τις διαφορετικές προσωπικότητες των δύο παιδιών της, αλλά και τις όμορφες στιγμές που περνούν μαζί.

«Τα παιδάκια μου είναι όλη μου η ζωή. Ο Βύρωνας και ο Νικόλας είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Ο μεγάλος είναι λίγο πιο αυστηρός, με ελέγχει μέχρι και στο τι θα φορέσω όταν θα βγω από το σπίτι. Ο μικρός είναι πιο χαλαρός και καλόβολος. Περνάμε υπέροχα μαζί, παίζουμε, τραγουδάμε, κάνουμε τις τρέλες μας και πραγματικά μαθαίνω καθημερινά τόσα πράγματα από εκείνα. Τώρα, για τρίτο παιδάκι… όχι, ρε παιδιά! Μη μου βάζετε ιδέες. Είμαστε πάρα πολύ καλά οι τέσσερις μας και αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σχέδιά μας. Βέβαια, ποτέ μη λες ποτέ, γιατί ούτε το δεύτερο το είχαμε προγραμματίσει. Αλλά προς το παρόν είμαι ευτυχισμένη με τα τρία μου αγόρια, γιατί έχω και τον Βαγγέλη!», είπε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα της

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στον πατέρα της, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή έπειτα από μια μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας. Η τραγουδίστρια μίλησε για τις αγωνίες που πέρασε η οικογένειά της, τις επανειλημμένες επισκέψεις στο νοσοκομείο και τη δυσκολία να αποδεχθεί την απώλεια.

«Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα και την οικογένειά μου… Ο μπαμπάς μου αντιμετώπιζε εδώ και αρκετό καιρό σοβαρά προβλήματα υγείας. Περάσαμε πολλές αγωνίες, μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές από το νοσοκομείο και, δυστυχώς, ήρθε αυτή η στιγμή που κανένα παιδί δεν είναι πραγματικά έτοιμο να αντιμετωπίσει. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να μην αναβάλλουμε τις στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να τους αγκαλιάζουμε, να τους λέμε πόσο τους αγαπάμε, γιατί ο χρόνος δεν είναι δεδομένος. Εγώ θα τον έχω πάντα μέσα μου», ανέφερε.

Η Κατερίνα Στικούδη θέλησε, μέσα από την προσωπική της εμπειρία, να στείλει ένα μήνυμα για τη σημασία του να εκφράζουμε την αγάπη μας στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, χωρίς να θεωρούμε δεδομένο τον χρόνο που έχουμε μαζί τους.