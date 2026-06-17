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Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης (MOU) ακόμη και την Τετάρτη, αντί της προγραμματισμένης τελετής που έχει οριστεί για την Παρασκευή.

Δημοσίευμα του Axios.com, αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις συνομιλίες συζητούν το ενδεχόμενο η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και την Τετάρτη, αντί για τη δια ζώσης τελετή που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν διπλωμάτης από μία από τις μεσολαβούσες χώρες και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Εάν το σχέδιο προχωρήσει, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ τα σημεία της συμφωνίας που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ και η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

Στόχος το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ νωρίτερα

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, οι συζητήσεις για επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν κυρίως στο να ανοίξουν τα Στενά νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται να συμφωνούν επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Παράλληλα, παράγοντας που επηρεάζει τις εξελίξεις φαίνεται να είναι και η αυξανόμενη πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του κειμένου του μνημονίου. Ωστόσο, η πηγή που παρακολουθεί τις συνομιλίες υποστήριξε ότι ήταν η Τεχεράνη που απαίτησε να μην δημοσιευθεί το κείμενο πριν από την επίσημη υπογραφή, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενεργεί υπό πολιτική πίεση.

Η ίδια διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι είναι πιθανό το κείμενο να δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή εντός της Τετάρτης.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, πάντως, δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για την αλλαγή της ημερομηνίας υπογραφής. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

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Ακόμη και αν μεταβληθεί το χρονοδιάγραμμα της υπογραφής, οι πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία. Επικεφαλής των αντιπροσωπειών θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με το καθεστώς της συμφωνίας. Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βανς και τον Γκαλιμπάφ.

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Ο διπλωμάτης που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό, υποστηρίζοντας ότι καμία τέτοια υπογραφή δεν είχε πραγματοποιηθεί.

Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις υποστήριξε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή της Κυριακής πράγματι έλαβε χώρα και ότι η επικείμενη διαδικασία θα αποτελούσε μια «δεύτερη υπογραφή». Παραμένει ωστόσο ασαφές γιατί θα απαιτούνταν δύο ξεχωριστές υπογραφές για την ίδια συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει από την Κυριακή ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ξεκινούσαν μόνο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της Παρασκευής.

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Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα μπορούσε επίσης να επισπευσθεί.