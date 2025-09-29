Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, κατά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ παρουσίασε σε μια συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ένα σχέδιο 21 σημειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που αποκάλυψε το Times of Israel. Μάλιστα σε αυτό καταγράφεται μια σημαντική στροφή στην πολιτική του Τραμπ αφού προβλέποει την παραμονή των Παλαιστινίων στην Γάζα – που πριν μερικούς μήνες τους ήθελε να εκτοπίζονται σε γειτονικές χώρες και την περιοχή να μετατρέπεται σε «ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»- ενώ προβλέπει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο που επεξεργάστηκε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ προβλέπει επίσης την απελευθέρωση των ομήρων εντός των πρώτων 48 ωρών, χορηγεί αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που τάσσονται υπέρ της ειρήνης, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απομάκρυνση της από την εξουσία αλλά και απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων, καθώς και στρατιωτική παρουσία αραβικών χωρών.