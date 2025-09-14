Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να απαντήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος από τον ΟΗΕ με την προσάρτηση τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εφόσον λάβει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ισραήλ να συζητήσει τη δυνατότητα μιας τέτοιας κίνησης ως απάντηση στις επικείμενες αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους από πολλές δυτικές χώρες. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την προσάρτηση και το εύρος της, επιθυμώντας πρώτα να ενημερωθεί αν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα τη στήριζε.

Η διεθνής κοινότητα θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενο έδαφος και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσάρτηση θα θεωρηθεί παράνομη και προκλητική. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έπληττε σοβαρά τη συνθήκη ειρήνης ΗΑΕ–Ισραήλ και τις Συμφωνίες του Αβραάμ, υπονομεύοντας παράλληλα τις προσπάθειες επέκτασής τους.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», που προωθήθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, και καλεί σε έναν μη αναστρέψιμο δρόμο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Υπέρ ψήφισαν 142 χώρες, κατά 10 –ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ– ενώ 12 χώρες απείχαν. Οι αρχές της διακήρυξης θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνοδο κορυφής στις 22 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με στόχο την υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών.

Ο Νετανιάχου και ο Ρούμπιο συναντήθηκα σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα. Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, ο Ρούμπιο έχει αφήσει να εννοηθεί σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι δεν αντιτίθεται σε πιθανές προσαρτήσεις και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν πρόκειται να εμποδίσει μια τέτοια κίνηση.

Οι ισραηλινές αξιώσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στον Λευκό Οίκο, κυρίως λόγω της απουσίας σαφούς αμερικανικής θέσης και της εντύπωσης ότι η ισραηλινή πλευρά επιδιώκει να πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συσκέψεις στον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης δημόσιας θέσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι η προσάρτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ και να πλήξει την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ. Τα ΗΑΕ επανέλαβαν τη θέση τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πριν από το ταξίδι του Ρούμπιο.

«Ο Λευκός Οίκος συμμετέχει προφανώς σε ποικίλες συζητήσεις πολιτικής για τη Μέση Ανατολή. Δεν σχολιάζουμε εσωτερικές συναντήσεις που μπορεί ή δεν μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί», δήλωσε αξιωματούχος στον Axios.

Πριν από την αναχώρησή του για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την απάντησή της στο αναμενόμενο κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους, προσθέτοντας: «Έχουμε ήδη προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση».





















