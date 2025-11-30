Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των μέχρι τώρα συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανώτατοι Αμερικανοί διαπραγματευτές της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονται στη Φλόριντα για κατ’ ιδίαν συνάντηση με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και πίεση χρόνου, καθώς, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Axios, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κλείσει έως την Κυριακή τα δύο πιο ακανθώδη ζητήματα: το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Πρόκειται για τα σημεία στα οποία «κόλλησαν» οι προηγούμενες συνομιλίες στη Γενεύη, παρότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του ειρηνευτικού σχεδίου.

Advertisement

Advertisement

Κατά την άφιξή του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω πρόοδο στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας πως ο τελικός στόχος είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος με έναν τρόπο που θα δημιουργεί έναν σταθερό μηχανισμό και μια πορεία προς τα εμπρός, ώστε η Ουκρανία να παραμείνει ανεξάρτητη και κυρίαρχη, να μην ξαναζήσει ποτέ πόλεμο και να εξασφαλίσει ευημερία για τον λαό της». Η δήλωση αυτή αντανακλά τόσο τις αμερικανικές προθέσεις όσο και τη στρατηγική πίεση που ασκείται στο Κίεβο για να αποδεχθεί ένα πλαίσιο συμβιβασμών.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν, εκτός από τον Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος εξακολουθεί να διαδραματίζει άτυπο αλλά βαρύνουσας σημασίας ρόλο στη διεθνή διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ. Από ουκρανικής πλευράς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/jUYBoVpLVq — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

Ο Ουμέροφ, κατά την άφιξή του στη Φλόριντα, δήλωσε ότι προσβλέπει σε «παραγωγική» συνάντηση, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα τον ενημερώσει πλήρως μετά το πέρας των συνομιλιών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει «σαφείς κατευθύνσεις και προτεραιότητες: την προστασία των ουκρανικών συμφερόντων, τη διασφάλιση ουσιαστικού διαλόγου και τη συνέχιση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη». Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση «πραγματικής ειρήνης» και «αξιόπιστων, μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφάλειας».

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας αποτελεί διαχρονικά σημείο τριβής μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Το αρχικό αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προέβλεπε μερική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής, χωρίς όμως να διευκρινίζεται το εύρος της αμερικανικής δέσμευσης. Η αοριστία αυτή αποτέλεσε σημείο έντονης διαπραγμάτευσης και οδήγησε σε σημαντικές αναθεωρήσεις του σχεδίου ώστε να γίνει πιο αποδεκτό για την ουκρανική πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αναθεωρημένο έγγραφο θα παρουσιαστεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

Στο επίκεντρο παραμένει και το εδαφικό ζήτημα, ίσως το δυσκολότερο όλων. Πριν από την παραίτησή του, ο Άντριι Γερμάκ είχε δηλώσει ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις μπορούν να συζητηθούν μόνο σε προεδρικό επίπεδο — μια θέση που αντικατοπτρίζει τη βαρύτητα του θέματος για το Κίεβο. Παρά ταύτα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η ουκρανική πλευρά γνωρίζει πλέον «τι περιμένει η Ουάσιγκτον από αυτήν», εντείνοντας την πίεση για επίτευξη συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μόνο όταν τα δύο μέρη πλησιάσουν σε πραγματική συμφωνία, κάτι που καθιστά τις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα κρίσιμες για τα επόμενα βήματα. Με τον χρόνο να πιέζει και τις διεθνείς ισορροπίες να μεταβάλλονται, οι συνομιλίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο καμπής για την πορεία του πολέμου αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά.