Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 4 Νοεμβρίου 2008, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Ιλινόι Μπαράκ Ομπάμα νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Τζον Μακέιν και έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ηλικία 47 ετών, με κεντρικά συνθήματα την ελπίδα και την αλλαγή, κατέκτησε 365 εκλεκτορικές ψήφους έναντι 173 του αντιπάλου του. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε μέσα στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα των φυλετικών διακρίσεων και του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων.

Από τη Χαβάη στον Λευκό Οίκο

Advertisement

Advertisement

Γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1961 στη Χονολουλού της Χαβάης. Σπούδασε στο Κολούμπια και στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, όπου έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της επιθεώρησης Harvard Law Review. Εργάστηκε ως οργανωτής κοινοτικών δράσεων στο Σικάγο, εξελέγη γερουσιαστής της πολιτείας του Ιλινόι και το 2004 εισήλθε στη Γερουσία των ΗΠΑ. Με τη Μισέλ Ομπάμα απέκτησαν δύο κόρες, τη Μάλια και τη Σάσα. Υπηρέτησε δύο προεδρικές θητείες, από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2017.

Η υγειονομική μεταρρύθμιση και η οικονομία

Η πιο χαρακτηριστική εσωτερική μεταρρύθμισή του ήταν ο νόμος Affordable Care Act του 2010, γνωστός ως Obamacare, που διεύρυνε σημαντικά την πρόσβαση στην ασφάλιση υγείας και απαγόρευσε σε ασφαλιστικές εταιρείες να αποκλείουν πολίτες λόγω προϋπαρχουσών παθήσεων. Αντιμετώπισε σφοδρή ρεπουμπλικανική αντίδραση και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στην οικονομία, η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε την ύφεση μετά την κρίση του 2008, προώθησε πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης, υποστήριξε τη διάσωση της αυτοκινητοβιομηχανίας και υπέγραψε τον νόμο Dodd–Frank για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Η ανεργία υποχώρησε σημαντικά κατά τη διάρκεια των θητειών του, αν και η ανάκαμψη ήταν άνιση και η εισοδηματική ανισότητα παρέμεινε σοβαρό πρόβλημα.

Διπλωματία, κλίμα και μεγάλες αποφάσεις

Η κυβέρνησή του συνέβαλε στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα το 2015, προχώρησε στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων με την Κούβα και συμμετείχε στη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τον Μάιο του 2011, επί προεδρίας του, αμερικανική επιχείρηση στο Πακιστάν οδήγησε στον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν. Το 2009 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, απόφαση που προκάλεσε και αντιδράσεις επειδή δόθηκε νωρίς στην προεδρική θητεία του.

Advertisement

Η εξωτερική πολιτική του δέχθηκε κριτική για τους βομβαρδισμούς με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις απώλειες αμάχων, την επέμβαση στη Λιβύη και τον χειρισμό του πολέμου στη Συρία. Στο εσωτερικό, η πολιτική πόλωση και οι εντάσεις γύρω από τις φυλετικές ανισότητες δεν εξαφανίστηκαν.

Η Ελλάδα: Το 2016 και η επιστροφή το 2023

Τον Νοέμβριο του 2016, λίγο πριν από το τέλος της θητείας του, επισκέφθηκε επίσημα την Αθήνα. Συναντήθηκε με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία και μίλησε για τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή πορεία και την οικονομική κρίση. Η ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Advertisement

Η πιο πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα που επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες πηγές πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνομίλησε με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, στο πλαίσιο του SNF Nostos, για τη δημοκρατική κουλτούρα, την ψυχική υγεία και τη νέα γενιά. Παράλληλα, συμμετείχε σε συνάντηση νέων ηγετών του Obama Foundation από διάφορες χώρες.

Τι κάνει σήμερα, τον Οκτώβριο του 2026

Ο Ομπάμα δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα, αλλά παραμένει πολιτικά δραστήριος. Στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 συμμετέχει σε συγκεντρώσεις υπέρ υποψηφίων των Δημοκρατικών. Στις 28 Οκτωβρίου εμφανίστηκε στην Τζόρτζια και επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ για την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Οχάιο και στο Μίσιγκαν.

Advertisement

Παράλληλα, δραστηριοποιείται μέσω του Obama Foundation και του Obama Presidential Center στο Σικάγο, το οποίο άνοιξε για το κοινό τον Ιούνιο του 2026. Το κέντρο συνδυάζει μουσείο, εκπαιδευτικές δράσεις και δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, το μουσείο προσέλκυσε περισσότερους από 175.000 επισκέπτες στις πρώτες 100 ημέρες λειτουργίας του. Τον Οκτώβριο, εργαζόμενοι του ιδρύματος άρχισαν προσπάθεια συνδικαλιστικής οργάνωσης, επικαλούμενοι εργασιακά ζητήματα.

Η ιστορική παρακαταθήκη

Η εκλογή του Ομπάμα παραμένει ορόσημο στην ιστορία των ΗΠΑ. Η διεύρυνση της ασφάλισης υγείας, η αντιμετώπιση της ύφεσης και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες συνυπάρχουν στην αποτίμηση της προεδρίας του με αντιπαραθέσεις για πολέμους, κοινωνικές ανισότητες και πολιτική πόλωση. Δεκαοκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση.

Advertisement

Πηγές και τεκμηρίωση

Advertisement

Obama Foundation, Athens Leaders Conference 2023: https://obama.org/stories/athens-2023/

Al Jazeera, 29.10.2026: https://www.aljazeera.com/news/2026/10/29/obama-and-trump-rally-in-georgia-and-ohio-key-takeaways

WTTW, 28.9.2026: https://news.wttw.com/2026/09/28/obama-presidential-center-draws-175k-visitors-first-100-days-opening

Advertisement