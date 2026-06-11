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Ο Ματ Μαγκ Τιερνάν, ο 32χρονος άνδρας που έγινε γνωστός όταν ακινητοποίησε τον Σουδανό δράστη που επιτέθηκε σε πολίτη στο Μπέλφαστ, φαίνεται να διατηρεί ιδιαίτερο θαυμασμό για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στην αριστερή πλευρά του στήθους του έχει ένα μεγάλο τατουάζ που απεικονίζει έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή, ένα σύμβολο που συχνά συνδέεται με την ανδρεία, την πειθαρχία και το μαχητικό πνεύμα της αρχαίας Σπάρτης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning Britain» του ITV, ο Τιερνάν αναφέρθηκε και στα επεισόδια που ακολούθησαν την επίθεση στο Μπέλφαστ, καταδικάζοντας τη βία που ξέσπασε. Όπως δήλωσε, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του και να διαμαρτύρεται, όμως όταν μια διαμαρτυρία μετατρέπεται σε βίαιες πράξεις, χάνει το νόημα και τον σκοπό της.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών προκλήθηκαν ζημιές σε ένα κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε για περίπου δύο δεκαετίες από την ίδια οικογένεια. Με τη στάση του, ο Τιερνάν τόνισε ότι η αντίδραση απέναντι στη βία δεν πρέπει να οδηγεί σε νέες πράξεις βίας.

Μπέλφαστ: «Ήταν φυσική αντίδραση» – Ο 32χρονος μίλησε για το πώς σταμάτησε με ραβδί χέρλινγκ τον Σουδανό (Βίντεο)

Ως «φυσική αντίδραση» περιέγραψε την παρέμβασή του ο 32χρονος Ματ Μαγκ Τιερνάν, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ακινητοποίηση του δράστη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, χρησιμοποιώντας ένα ραβδί χέρλινγκ.

Ο Τιερνάν καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου να χτυπά τον 30χρονο επιτιθέμενο, προκειμένου να τον αφοπλίσει, κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον του Στίβεν Όγκιλβι, ο οποίος υπέστη εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έχασε το αριστερό του μάτι και τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη, τον αυχένα και το πρόσωπο, ενώ οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει την επίθεση ως απόπειρα αποκεφαλισμού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μιλώντας για τα γεγονότα, ο Τιερνάν ανέφερε ότι βρισκόταν τυχαία στην περιοχή μαζί με έναν φίλο του, τον Αντρέ, καθ’ οδόν προς πρατήριο καυσίμων. Αρχικά, οι δύο άνδρες θεώρησαν ότι επρόκειτο για έναν συνηθισμένο καβγά, ωστόσο σύντομα αντιλήφθηκαν ότι ένας άνδρας κρατούσε μαχαίρι.

Belfast hero who stopped Sudanese 'knifeman' with a hurling stick says act was his 'natural reaction' as he condemns rioters and insists £30,000 raised for him should go to victim instead https://t.co/oQlvXP0ZaR Advertisement June 11, 2026

Όπως εξήγησε, έσπευσε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα ραβδί χέρλινγκ που βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ από προπόνηση του γιου του νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Με κυρίευσε το ένστικτο. Έτρεξα προς το σημείο και τον χτύπησα στο κεφάλι με το ραβδί χέρλινγκ, περίπου τρεις φορές και όσο πιο δυνατά μπορούσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τα χτυπήματα, ο δράστης φέρεται αρχικά να μην επηρεάστηκε, ωστόσο τελικά υποχώρησε και πέταξε το μαχαίρι. Στη συνέχεια, ο Τιερνάν και ο φίλος του κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν έως ότου έφθασαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

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Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonight pic.twitter.com/jNMU2UkQAK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026

Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι επικοινώνησε αργότερα με τον 32χρονο για να τον ευχαριστήσει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παρέμβασή του πιθανότατα έσωσε τη ζωή του τραυματία.

Παράλληλα, ο ίδιος ζήτησε τα περίπου 30.000 λίρες που συγκεντρώθηκαν μέσω διαδικτυακής εκστρατείας στήριξης προς το πρόσωπό του να διατεθούν στον Όγκιλβι και την οικογένειά του.

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«Τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν στον κύριο Όγκιλβι και στους δικούς του ανθρώπους, όχι σε εμένα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η στήριξη οφείλει να επικεντρωθεί στον άνθρωπο που εξακολουθεί να δίνει μάχη στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος καταδίκασε με έντονο τρόπο τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί η τραγωδία να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για κοινωνικό διχασμό ή εκδηλώσεις μίσους.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «η ειρηνική διαμαρτυρία είναι πάντα ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός», επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή μεταναστών εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία και η φροντίδα.

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Για την επίθεση έχει απαγγελθεί κατηγορία στον 30χρονο Σουδανό αιτούντα άσυλο Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος διώκεται για απόπειρα δολοφονίας και παραμένει υπό κράτηση.

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Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Ιρλανδίας, αφού προηγουμένως είχε ταξιδέψει από τη Γαλλία, και στη συνέχεια έλαβε άδεια παραμονής πέντε ετών ως αιτών άσυλο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η επίθεση αποτέλεσε την αφορμή για δύο διαδοχικές νύχτες σοβαρών ταραχών στο Μπέλφαστ, κατά τις οποίες σημειώθηκαν εμπρησμοί κατοικιών και οχημάτων, τραυματισμοί αστυνομικών και δεκάδες συλλήψεις. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Τιερνάν, μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning Britain», καταδίκασε τη βία που ακολούθησε το περιστατικό.

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«Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του και να διαδηλώνει. Όταν όμως η διαμαρτυρία μετατρέπεται σε βία, χάνεται το πραγματικό μήνυμα και ο σκοπός που υπηρετεί», τόνισε.