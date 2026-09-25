Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει τη δύναμη να προκαλέσει γεγονότα με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Ο ιδρυτής της Microsoft αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της αυτορρύθμισης και ζητά την ενεργό εμπλοκή των κυβερνητικών υπηρεσιών στον έλεγχο της τεχνολογίας.

Ο ερευνητής Τζέικομπ Κόξον εκφράζει παρόμοιες ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη κορυφαίων εταιρειών του κλάδου τάσσονται υπέρ της επιβράδυνσης της εξέλιξης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γκέιτς τονίζει την ανάγκη πολιτικής συνεργασίας για την αποτροπή των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να επιφέρει η ανεξέλεγκτη πρόοδος της τεχνολογίας αυτής.

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Ο Μπιλ Γκέιτς είναι ο τελευταίος μεγιστάνας του τεχνολογικού χώρου που προειδοποιεί για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα δισεκατομμύριο θανάτους», τόνισε ο ιδρυτής της Microsoft στο NBC.

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Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την κριτική που άσκησε ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης Τζέικομπ Κόξον στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, επειδή δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ανάπτυξή της. Ο Κόξον παραιτήθηκε πρόσφατα από την Anthropic σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στο παρελθόν είχε επίσης εργαστεί στην OpenAI.

«Όσοι αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν σοβαρά ότι αυτή θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους πριν από το τέλος της δεκαετίας», έγραψε ο Κόξον σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και επανέλαβε σε συνεντεύξεις, σύμφωνα με το NBC.

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν υποτιμά τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Ζητά μεγαλύτερη εμπλοκή από τις κυβερνητικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.

Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί, δήλωσε στο NBC και συνέχισε:

Αν και είναι δύσκολο να είμαστε 100% σίγουροι, δεν έχει υπάρξει ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά την προειδοποίηση του Κόξον, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Aμοντέι, ζήτησε επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Aμοντέι έλαβε επίσης την υποστήριξη του Σαμ Αλτμαν, επικεφαλής της ανταγωνιστικής εταιρείας OpenAI, και του δισεκατομμυριούχου του τομέα της τεχνολογίας Ιλον Mασκ.

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Ο Γκέιτς δημοσίευσε ένα υπόμνημα τον Αύγουστο που όριζε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία.

Στο κείμενο, υποστήριξε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι είτε ο μεγαλύτερος ισοσταθμιστής που εφευρέθηκε ποτέ, είτε η χειρότερη πηγή αδικίας».

«Με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ενός καθαρού αρνητικού αποτελέσματος», είπε.

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Ο Γκέιτς λέει ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν τώρα για να βρουν τρόπους να αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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