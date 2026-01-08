Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους στο Παρίσι και σημεία αναφοράς όπως η Αψίδα του Θριάμβου με τα τρακτέρ τους σήμερα διαμαρτυρόμενοι για μια σαρωτική εμπορική συμφωνία την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Αγρότες από τη δεξιά συνδικαλιστική οργάνωση Coordination Rurale κάλεσαν στις διαδηλώσεις στο Παρίσι εν μέσω φόβων ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον συνασπισμό των χωρών Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) θα πλημμυρίσει την ΕΕ με φθηνές εισαγωγές τροφίμων.

Διαμαρτύρονται επίσης για τα υψηλά κόστη και τους υπερβολικούς κατά τη γνώμη τους ρυθμιστικούς κανόνες και ζητούν να σταματήσει η κυβερνητική πολιτική θανάτωσης κοπαδιών αγελάδων ως απάντηση σε μία πολύ μεταδοτική νόσο των βοοειδών, την οποία θεωρούν υπερβολική.

«Είμαστε μεταξύ πικρίας και απελπισίας. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης, με τη Mercosur να είναι ένα παράδειγμα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Στεφάν Πελετιέ, στέλεχος της Coordination Rurale, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Οι αγρότες πέρασαν μέσα από σημεία ελέγχου της αστυνομίας για να μπουν στο Παρίσι, οδηγώντας τα τρακτέρ τους στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και αποκλείοντας τον δρόμο γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου προτού ξημερώσει και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ αποδοκιμάστηκε όταν βγήκε έξω από τις πύλες της Εθνοσυνέλευσης για να μιλήσει με τους διαδηλωτές της Coordination Rurale.

Δεκάδες τρακτέρ μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στην πρωτεύουσα πριν από την πρωινή ώρα αιχμής, περιλαμβανομένου του A13 που οδηγεί στο Παρίσι από τα δυτικά προάστια και τη Νορμανδία προκαλώντας μποτιλιαρίσματα 150 χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Αγρότες από τη Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) και νέοι αγρότες ενώθηκαν αργότερα μαζί τους στον Πύργο του Άιφελ σε μια ειρηνική διαδήλωση.

“Θα εισάγουμε προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο που δεν ανταποκρίνονται στις δικές μας προδιαγραφές — αυτό δεν είναι δυνατό, είναι απαράδεκτο. Κι έτσι παραμένουμε σε κινητοποίηση, συνεχίζουμε”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αρνό Ρουσό, πρόεδρος της FNSEA, αναφερόμενος στη συμφωνία Mercosur.

Η διαμαρτυρία αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του μία ημέρα προτού τα κράτη μέλη της ΕΕ ψηφίσουν σχετικά με την εμπορική συμφωνία. Χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, τυχόν λάθος πολιτικής από τον Μακρόν κινδυνεύει να προκαλέσει μια επικίνδυνη πρόταση μομφής στο Σώμα.

Η Γαλλία αντιτίθεται επί μακρόν σθεναρά στην εμπορική συμφωνία.

Αν και το Παρίσι έχει εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής, η εμπορική συμφωνία είναι ‘καυτή πατάτα’ για την κυβέρνηση, καθώς τον Μάρτιο πρόκειται να διεξαχθούν δημοτικές εκλογές και η ακροδεξιά προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027 και στις οποίες ο Μακρόν δεν θα είναι υποψήφιος.

«Αυτή η συμφωνία εξακολουθεί να μην είναι αποδεκτή», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info.

Η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζεβενάρ δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως ακόμη κι αν οι χώρες μέλη της ΕΕ υποστηρίξουν τη συμφωνία, η Γαλλία θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου θα απαιτηθεί επίσης προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Αυτήν την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 45 δισεκ, ευρώ για τη χρηματοδότηση των αγροτών στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και συμφώνησε να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα λιπάσματα στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την υποστήριξη χωρών που αμφιταλαντεύονται στην υποστήριξή τους στη Mercosur. Η συμφωνία υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία και η Επιτροπή φαίνεται πως είναι κοντά στην εξασφάλιση της υποστήριξης της Ιταλίας. Η υποστήριξη της Ρώμης για τη συμφωνία σημαίνει ότι η ΕΕ θα έχει τις ψήφους που απαιτούνται προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία ακόμη και χωρίς την υποστήριξη της Γαλλίας.

Η ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας αναμένεται να διεξαχθεί αύριο.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης Σάιμον Χάρις δήλωσε σήμερα ότι η Ιρλανδία θα καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στην αυριανή ψηφοφορία.

“Αν και η ΕΕ έχει αποδεχθεί έναν αριθμό επιπρόσθετων μέτρων, αυτά δεν είναι αρκετά προκειμένου να ικανοποιήσουν τους συμπολίτες μας. Η θέση μας παραμένει ως εκ τούτου αμετάβλητη. Θα ψηφίσουμε κατά της συμφωνίας”, ανέφερε ο Χάρις σε μια ανακοίνωση.

