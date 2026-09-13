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Το ρωσικό πλήγμα στόχευσε εμπορική αμαξοστοιχία που ακολουθούσε το τρένο των αξιωματούχων σε κοντινή απόσταση χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Οι επιβάτες επέστρεφαν από διεθνή διάσκεψη ασφαλείας όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις του πολέμου και οι προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ρωσικό drone έπληξε επίσης τη συνοριακή διάβαση Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας.

Ο Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε την επίθεση, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το περιστατικό ως μια επικίνδυνη κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων.

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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας, καθώς τρένο που ταξίδευε από το Κίεβο προς την Πολωνία—στο οποίο επέβαιναν ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και στενός σύμβουλος του καγκελάριου Μερτς—εκκενώθηκε. Αιτία ήταν το χτύπημα ρωσικού drone σε εμπορική αμαξοστοιχία που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω τους.

Η απάντηση του Τζόνσον στον Πούτιν

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μπόρις Τζόνσον επιτέθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν, υπενθυμίζοντας τη στήριξή του προς την Ουκρανία που σύμφωνα με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό θα νικήσει τον πόλεμο. Μάλιστα χαρακτήρισε την επίθεση ως δείγμα «διαστρεβλωμένης λογικής» του Πούτιν και μέρος των καθημερινών «παράλογων επιθέσεων» που υπομένουν οι Ουκρανοί.

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I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day – even on civilian railways. So far Putin… — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026

Ο Τζόνσον επέστρεφε προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, όταν περίπου στις 5 τα ξημερώματα οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν για πιθανή εκκένωση λόγω συναγερμού για drones. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκκένωσης. Όπως ανέφερε, το τρένο που δέχθηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχία και βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία εκκενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο τρένο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός αξιωματούχος Γκίντερ Ζάουτερ, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν βρεθεί στο Κίεβο για τη διάσκεψη Yalta European Strategy, όπου συζητήθηκαν με την ουκρανική ηγεσία οι εξελίξεις στον πόλεμο και οι προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, ρωσικό drone έπληξε και την περιοχή της συνοριακής διάβασης Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, έναν από τους σημαντικότερους οδικούς και σιδηροδρομικούς συνδέσμους της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

BIG: Boris Johnson, German Chancellor Merz's top security adviser, and security advisers from UK, France, and Italy were all on a chartered night train from Kyiv when a Russian drone hit the locomotive of a passenger train on the same route near the Polish border.



Their train… pic.twitter.com/PtJRqVAvPr Advertisement September 13, 2026

Ο Γερμανός βουλευτής Ρόμπιν Βάγκερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία στέλνει μήνυμα όχι μόνο στους Ουκρανούς αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν το Κίεβο.

Το περιστατικό, επομένως, δεν αφορά απλώς μια επίθεση σε μια σιδηροδρομική γραμμή. Αφορά μια επίθεση σε έναν διάδρομο που χρησιμοποιείται συστηματικά από ξένες αντιπροσωπείες και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η Μόσχα στέλνει έτσι τον πόλεμο όλο και πιο κοντά στην πόρτα της Ευρώπης. Οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι αποτελούν κρίσιμο δίκτυο για τη μεταφορά ανθρώπων, αγαθών και στρατιωτικού υλικού, ενώ οι επιθέσεις εναντίον τους έχουν ενταθεί.

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