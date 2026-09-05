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Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο διαμεσολαβητικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο το ταξίδι τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και οι συνομιλίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Ο Μπουντάνοφ, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και νυν προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, υποστηρίζει πλέον την αναγκαιότητα της διπλωματικής οδού παρά τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ο ίδιος διατηρούσε στο παρελθόν επικοινωνία με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους για κρίσιμα ζητήματα, όπως οι θαλάσσιοι διάδρομοι σιτηρών και η διαχείριση κατεχόμενων εδαφών.

Παρά τις προσδοκίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του Σεπτεμβρίου με αμερικανική μεσολάβηση, ο Μπουντάνοφ εκτιμά πως η επίτευξη πραγματικής κατάπαυσης του πυρός παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.

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Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποκάλυψε ο Κίριλο Μπουντάνοφ, φέρνοντας στο φως μια πρόταση της Μόσχας που θα μπορούσε να οδηγήσει τους Ουκρανούς διαπραγματευτές ακόμη και στο Κρεμλίνο, με πιθανό αντάλλαγμα μια προσωπική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πρόταση κατατέθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση των συνομιλιών στη Γενεύη, στις αρχές του έτους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με αμερικανική μεσολάβηση και στόχο τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου. Η ρωσική πλευρά ζήτησε από την ουκρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Μόσχα και να συνεχίσει εκεί τις διαπραγματεύσεις.

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Για τον Μπουντάνοφ, η πρόταση αποτελούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δίλημμα. Ο ίδιος καταζητείται στη Ρωσία με κατηγορίες περί τρομοκρατίας, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 βρισκόταν στην ηγεσία της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών HUR. Παρά τον κίνδυνο, ο ίδιος δηλώνει σήμερα αποφασισμένος να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη ειρήνης, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι θα είναι αποδεκτοί για την Ουκρανία.

«Είμαι έτοιμος να κάνω οποιοδήποτε βήμα που θα τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον.

Το ταξίδι στη Μόσχα τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σύντομα σε αδιέξοδο. Ωστόσο, η αποκάλυψη αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει ο Μπουντάνοφ, ο οποίος από στρατιωτικός διοικητής που πρωταγωνίστησε στις επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας εμφανίζεται πλέον ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της διαπραγματευτικής οδού.

Νέος κύκλος κλιμάκωσης

Την ίδια ώρα, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εισέλθει σε έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης, με εκατέρωθεν επιθέσεις με drones και πυραύλους. Παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, ο Μπουντάνοφ εκτιμά ότι οι συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ μπορούν να επαναρχίσουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Κίεβο αναμένεται να μεταβούν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου. Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επισκέψεις στη Μόσχα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν μεταβεί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Μπουντάνοφ, 40 ετών, ανέλαβε καθήκοντα προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας προηγουμένως περάσει έξι χρόνια στην ηγεσία της HUR. Η μετακίνησή του στην πολιτική πλευρά της κυβέρνησης, όπως έχει ο ίδιος αφήσει να εννοηθεί, συνδέεται και με την επιθυμία του να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

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Παρά τη σκληρή του στάση απέναντι στη Ρωσία, ο Μπουντάνοφ θεωρεί ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί ακόμη και εν μέσω πολέμου. «Ασφαλώς δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, επειδή βρισκόμαστε σε πόλεμο», δήλωσε. «Ταυτόχρονα, και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αναζητήσουν μια λύση».

Οι επαφές με Ρώσους αξιωματούχους

Η προσέγγιση αυτή δεν είναι καινούργια για τον Μπουντάνοφ. Από τα πρώτα χρόνια της εισβολής διατηρούσε διαύλους επικοινωνίας με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, ακόμη και ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούσαν εναντίον τους στο πεδίο της μάχης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι συνομιλούσε συχνά με τον Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU. Οι δύο άνδρες είχαν έρθει για πρώτη φορά σε επαφή το 2022, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη δημιουργία θαλάσσιων διαδρόμων στη Μαύρη Θάλασσα για την εξαγωγή σιτηρών.

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Ο Μπουντάνοφ ανέφερε επίσης ότι είχε συνομιλίες με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον επικεφαλής της Wagner, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι λίγο πριν από την ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης εναντίον του Κρεμλίνου το 2023.

Το δύσκολο ζήτημα του Ντονμπάς

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρέθηκαν δύο από τα πιο δύσκολα ζητήματα: η τύχη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και ο έλεγχος των εδαφών του Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει η Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Μπουντάνοφ, είχαν εξεταστεί διαφορετικές προτάσεις για τη μεταπολεμική διοίκηση της περιοχής, από την εμπλοκή ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών έως τη δημιουργία κοινών ουκρανορωσικών διοικήσεων ή την ανάθεση της διαχείρισης σε ένα διεθνές σχήμα που θα συνδεόταν με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

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Ο ίδιος, πάντως, είχε συμβουλεύσει τον Ζελένσκι να μην αποδεχθεί οποιονδήποτε συμβιβασμό που θα επέτρεπε στη Ρωσία να εμφανιστεί ως κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, ακόμη και μέσω της ύψωσης της ρωσικής σημαίας.

Παρά την πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μέσα στον Σεπτέμβριο, ο Μπουντάνοφ εκτιμά ότι μια πραγματική κατάπαυση του πυρός δύσκολα θα επιτευχθεί πριν από την άνοιξη. Όπως προειδοποίησε, η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα μια νέα μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της Ουκρανίας.

Για τον ίδιο, ωστόσο, η διπλωματική οδός παραμένει μονόδρομος. «Οι διαπραγματεύσεις, αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσουν κάπου. Δεν μπορείς να πολεμάς σε όλη σου τη ζωή», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την τοποθέτησή του.

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